VIDEO: Laura Flores rompe el llanto: ‘Siento que me faltó tiempo con ella, que trabajé demasiado’

“Pues aquí me tienen, super triste como cualquier mamá”, dice Laura Flores, de 54 años, al comienzo de un video que publicó en su cuenta de Facebook. “María, pues, la acabo de ir a dejar a la universidad y en Estados Unidos los hijos se van”, cuenta entre lágrimas la actriz mexicana, quien tiene una larga trayectoria en el ámbito de la telenovela.

“Les comparto esto para que los padres de familia disfruten a sus hijos. Disfruten mucho a sus hijos, gócenlos, estén con ellos, compartan más, hablen más con sus hijos”, recomienda Laura, quien se muestra completamente afectada en su video. La protagonista de Reina de corazones recalcó que aunque hizo lo posible por pasar más tiempo con su hija, admite que le hubiera gustado convivir más con ella: “Siento que me faltó tiempo con ella, que trabajé demasiado”.

“Compartan más con sus hijos; menos electrónicos, más conversación”, sugiere la oriunda de Reynosa y madre de María, Patricio, Alejandro y Ana Sofía, hijos que procreó con su ex marido, José Ramón Díez. “Le toca volar”, dice de María, “me siento orgullosa de ella pero también triste. Soy mamá. Estoy abrazando a mis chiquitos que también están llorando por su hermana”.

La rubia, quien reside en San Antonio, Texas y se casó en secreto con Eduardo Enrique Fonseca en el 2013, difícilmente pudo mantener la compostura mientras desahogaba su tristeza: “Ya les compartí algo que me duele en el alma. Espero estar mejor pronto porque así no se puede vivir. Estemos más con los hijos, estemos más con ellos. La casa se siente hueca, sola, y eso que están mis tres chiquitos aquí. Pero me falta mi compañera, mi brazo derecho, mi María. Me hace mucha falta”.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar y los fanáticos de Laura rápidamente acudieron ella. En su cuenta de Facebook los comentarios se dispararon y cientos de mujeres compartieron historias similares. Al final, la actriz agradeció el apoyo que le brindaron quienes la siguen: “Gracias por escucharme. No todo en la vida son ‘selfies’ y alfombras rojas. También hay realidades y sentimientos. Los quiero”.