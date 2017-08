Critican a Barron Trump por vestirse ‘como si fuera al cine’, pero Chelsea Clinton lo defiende

No hay nadie mejor que Chelsea Clinton, quien vivió en la Casa Blanca de 1993 a 2001, para defender la privacidad de Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump y el único hijo de Melania. Hace un par de días el diario conservador The Daily Caller criticó al Barron, de 11 años, por no vestir un atuendo más formal.

VER GALERÍA

La crítica se dio debido a que Donald, quien vestía su típico traje azul marino, y su madre, quien presumió un hermoso vestido de la firma Delpozo, permitieron que Barron vistiera una simple camiseta mientras abordaban el Air Force One para regresar a Washington. Al parecer, la ropa del hermano menor de Ivanka no fue del agrado de The Daily Caller, pues publicaron el siguiente comentario: “Ya es hora de que Barron Trump comience a vestirse como si estuviera en la Casa Blanca”.

VER GALERÍA

Fue la misma Chelsea Clinton quien, a través de un ‘tweet’, defendió la privacida d del pequeño Barron: “Ya es hora que los medios de comunicación y todos dejen a Barron Trump en paz y que le permitan tener la niñez privada que se merece”.

VER GALERÍA

No es la primera vez que la hija de Bill y Hillary Clinton defiende a Barron. Durante la investidura de Donald, a principios del año, Chelsea publicó su primer mensaje en apoyo al joven Trump: “Barron Trump se merece la oportunidad que todo niño tiene de ser un niño. Defender a todos los niños también significa oponerse a las políticas que perjudican a los niños", concluyó Chelsea.

VER GALERÍA

Cuando ella llegó a la Casa Blanca como Primera Hija, tenía tan sólo 12 años., Desde los primeros días del gobierno de su padre, Chelsea se convirtió en el centro de atención. La hija de Hillary Clinton vivió en la residencia durante casi una década y pasó por todo tipo de experiencias.

VER GALERÍA

En 2012 recordó cuando el locutor de radio, Rush Limbaugh, la comparó con un perro cuando sólo tenía 13 años de edad. “Dicen que en la Casa Blanca hay un gato, pero ¿sabían que también hay un perro?”, dijo mientras mostraba una foto de Chelsea. Poco después, Limbaugh se disculpó públicamente.