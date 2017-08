Selena Gomez y The Weeknd, la definición perfecta de un tierno date en casa

No cabe duda que Selena Gomez se siente muy cómoda y contenta junto a su novio, The Weeknd. Aunque ella misma lo ha declarado a diversas publicaciones, sus palabras no explican a la perfección lo que detalla una foto del cantante. Este fin de semana, la pareja se divirtió en casa con una noche de videojuegos, pizza y ¡mucho amor!

VER GALERÍA

La prueba fue una fotografía del Instagram Stories de The Weeknd, en donde ambos están acurrucados en un sillón. En la foto se aprecia la cara de alegría de Selena a pesar de tenerlos ojos cerrados. El cantante, cuyo nombre real es Abel Tesfaye, demostró que tiene habilidades para hacer varias cosas a la vez, porque mientras abrazaba a su novia, también estaba al pendiente de un videojueo.

En la imagen aparecen detalles extras de la cita en casa que en pocos minutos se convirtió en una meta personal para las seguidoras de ambos cantantes. Platos con pizza y una copia de la revista InStyle en la que Selena decora la portada, se podían ver en el fondo del tierno momento captado por la cámara de algún amigo.

VER GALERÍA

El bello encuentro de los cantantes sucedió después de que Selena acudiera como host a un evento sobre la cinta Good Time, protagonizada por Robert Pattinson. Así, ambos demostraron que no necesitan grandes fiestas o salir a los restaurantes más exclusivos para disfrutar de su amor.