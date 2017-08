Beyoncé comparte sus fotos más tiernas y familiares en el libro 'How to Make Lemonade'

Lemonade es más que un disco en la larga lista de álbumes de Beyoncé. No se trata del clásico disco del que poco a poco se desprenden sencillos que van quedando en la historia hasta que llega un nuevo material de la cantante. Para este proyecto, Beyoncé de verdad puso toda una inspiración familiar y recalcó los momentos más íntimos junto a su esposo, Jay-Z, y su hija Blue Ivy, de hoy cinco años de edad.

Lemonade se transformó de un disco a un álbum visual que debutó como largometraje en HBO. Y con la intensión de compartir más allá de lo que la cámara grabó, la cantante lanzó una edición especial de este proyecto, un set box compuesto de un disco de vinl y un libro muy personal bajo el nombre How to Make Lemonade.

La sorpresa para sus fans viene justo en el libro de 600 páginas, en donde se pueden ver fotos inéditas del día a día de la cantante desde que inició el proceso creativo de esta etapa musical. Es difícil separar a la artista de la madre de familia o la esposa, por ello no es extraño encontrar fotos junto a su hija, en casa o disfrutando de su familia, un regalo para todos sus fans.

Además, Beyoncé incluyó los momentos "de la inspiración y temas detrás de algunos de los momentos más provocativos y crípticos del filme". En las fotos se incluyen los ensayos de los hoy conocidos videos Formation, Sandcastles, Sorry, Freedom y Pray You Catch Me junto a las bailarinas que realzan los clips musicales.

No todo son imágenes en este libro tan personal, la cantante de 36 años incluyó varios de sus escritos, letras de las canciones de este disco, poesía de Warsan Shire y textos de Dr. Michael Eric Dyson que la inspiraron.