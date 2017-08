¿Vadhir Derbez será papá? Mira la reacción de Eugenio Derbez por la noticia

Aunque Eugenio Derbez se caracteriza por su buen humor y la sonrisa que siempre porta en su rostro, hay ciertas noticias que logran sacarlo de sus casillas. Una de ellas sería que sus hijos lo sorprendieran con un cambio en sus vidas y en poco tiempo lo conviertan en abuelo. Por lo menos así lo expresó cuando su hijo, Vadhir Derbez, le hizo una broma radiofónica bastante pesada con ayuda del locutor, el Piolín.

VER GALERÍA

Un par de días atrás, Vadhir creyó que sería una buena idea hacerle este tipo de broma a su papá, pero la llamada en la que le informaba que pronto se casaría no salió como él y el locutor lo esperaban. Vadhir le habló a su papá para decirle en público que estaba a punto de pasar por el altar. "No esperaba decirlo así en radio, pero ya me toca, ya me voy a casar, se decidió hace una semana y se me hace un buen lugar para decirlo".

Eugenio se sorprendió porque considera que es un tema familiar que deba hablarse en privado y, como un padre preocupado por el futuro de su hijo, respondió: "De esas cosas no tengo que enterarme por el radio, por las revistas, soy tu papá, vas y lo platicas conmigo, lo analizamos, a parte estás muy joven para casarte".

VER GALERÍA

Vadhir, de 26 años, siguió con la broma a la que le agregó un detalle que logró acabar con el buen humor del esposo de Alessandra Rosaldo. "Ya sé papá, aparte créeme que yo tampoco quería. Créeme que no fue tan planeado así". De inmediato el actor de How to be a Latin Lover preguntó si estaba esperando un bebé, y Vadhir dijo que sí. "Pero Vadhir cuántas veces te dije, no puedo creerlo, te dije 1500 veces que te cuidaras", un reclamo al que el joven replicó que había confiado en que su novia estaba bajo tratamiento anticonceptivo.

La plática de pronto tomó un tono más personal y Eugenio habló de las situaciones de su vida privada. "Pero no tienes que confiar en lo que te digan los demás, a mí me pasó lo mismo, pero porque a mí me pasó no quería que te pasara a ti. Desde que tenías 12 años te enseñé a que te cuidaras".

VER GALERÍA

Antes de que todo se tornara más personal, Vadhir tuvo que revelarle a su papá que todo se trataba de una broma. Y aunque Eugenio parecía haber recuperado la calma, quedó muy claro que por ahora no le agrada la idea de ser abuelo.