ENTREVISTA: Luis Fonsi, sin preocupaciones por un hit en la radio, busca que sus hijos vivan una infancia 'normal'

La vida de Luis Fonsi no se mueve tan Despacito en los últimos días. El cantante puertorriqueño recién finalizo parte de su gira Love and Dance Tour en Europa para continuar por Nueva York, en donde celebró este miércoles 16 de agosto el Día Nacional del Ron con Bacardí. El músico de 39 años de edad se sentó a conversar con HOLA! USA y se abrió sobre la canción del momento, Despacito, y por qué no está preocupado por superar su propio éxito; además mencionó cuáles son las partes más difíciles de su vida, y bromeó sobre la mini Bielieber que tiene en casa: su hija Mikaela, una pequeñita que se siente muy orgullosa de papi.

HOLA! USA: Ha sido un verano enorme para ti. Despacito, ¿cómo superas eso? ¿Tienes una presión por hacerlo?

"No estoy preocupado por superar Despacito. Ha roto cualquier modelo. Es algo que sucedió y ahora es parte de la historia como una canción muy especial, y tengo que dejarlo así, celebrarlo y agradecerle a Dios, a mis fans y a la audiencia casa día. La única cosa que me preocupa es darle a mi público buena música. No puedo publicar mi próximo tema pensando en que debo superar Despacito porque no lo haré. Esto es muy especial y lo que sea que pase de aquí en adelante, es extra.

Hiciste un remix de Kissing Strangers, que también es bilingüe. ¿Es esa tu nueva fórmula para las canciones?

"Kissing Strangers es algo diferente porque DNCE y Nicki Minaj me pidieron hacer una versión remix de esa canción. Querían que la convirtiera en algo estilo spanglish porque se dieron cuenta de lo importante que es el público latino".

Acabas de regresar de un tour por Europa. ¿Cómo lidia con esto tu familia -tu esposa, Águeda López; tu hijo de siete meses de edad, Rocco; y tu hija de cinco años, Mikaela-?

"Esa es la parte más difícil. Es la parte a la que nunca logro acostumbrarme. Estar lejos de mis hijos, mi familia. Pero trato de ir día a día. Es la única forma de hacerlo".

¿Tu familia te acompaña a los tours o se comunican a través de FaceTime cuando estás fuera?

"Ellos estuvieron en España por unos días en el verano, pero Mikaela regresó a clases de kinder. Quiero que tengan una vida normal y estar de tour no es nada saludable para nadie. Estamos en una ciudad diferente cada día. Yo hago pruebas de sonido, entrevistas. Voy a soportar todo eso para dejarlos tener una vida tradicional en la que mis hijos vayan a la escuela, regresen a casa, jueguen con sus amigos y tengan ese tipo de infancia que considero es muy importante".

¿Ganaste más puntos con tu hija después de haber cantado junto a Justin Bieber?

"¡Sí! Creo que ella es la más contenta con eso porque las otras niñas de su escuela le comentan: 'Aww, tu papá cantó con Justin Bieber'. Pero estoy tranquilo porque el otro día le pregunte: '¿Mami, quién te gusta más, Justin Bieber o papi?' y ella me respondió que papi. Fue difícil preguntarle eso porque nunca sabes qué tipo de respuesta vas a obtener. Él es un chico muy cool. Si Mikaela hubiera dicho 'Justin Bieber', habría roto mi corazón, pero sería una respuesta correcta".

¿Mikaela está creciendo en un ambiente bilingüe?

"¿Sabes? No es fácil porque en la escuela todo es en inglés pero en la casa no hay inglés, todo es en español. Queremos mantener nuestras tradiciones y queremos que sea fluida en ambos idiomas. No digo que sea perfecta hablando español, pero lo será [risas]. Cuando me habla en inglés le contesto: 'Ah, no te entiendo, no te entiendo'. Lo estamos intentando mucho".

¿Le gusta cantar o le atrae la música?

"Es muy introvertida. Es tímida, pero cuando está en su habitación escuchando música, baila un poco. En la escuela participa en recitales y hace ballet. Pero cuando se da cuenta de que la estoy viendo, de queda quieta, a pesar de todo es perfecta. ¡La amo!".

Por ahora no nos puedes contar con quién estás trabajando pero, ¿si pudieras colaborar con alguien, con quién sería?

"Hay muchas cantantes mujeres con talento. Cuando pienso en una colaboración sorprendente, me imagino que sería con Rihanna o Demi Lovato. Creo que ambas son geniales".

¡Una colaboración con Demi sería increíble!

"Sería lo máximo. En cuanto a hombres, creo que Bruno Mars es el mejor cantante en estos momentos. De la vieja escuela, trabajar con Stevie Wonder sería muy alocado. Soy un apasionado de la música, es muy difícil nombrar a algunas personas".

Es el marco del Día Nacional del Ron, cuéntanos cuál es tu bebida favorita.

"Es simple. Soy básico y tradicional. El ron con cola. No puedes fallar con él. Si busco algo más tropical, una piña colada es buena opción, pero prefiero el ron con cola. Conozco a poca gente a la que no le agrada esa bebida".