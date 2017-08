Paris Hilton asegura que pudo haber sido como Lady Di de no ser por sus escándalos

Paris Hilton se ganó una fama propia a principios del mileno gracias al estilo de vida fiestero que vivía cada semana. Además, la hermana de Nicky Hilton, fue el centro de un escándalo luego de que se publicara un video íntimo junto a su entonces novio, Rick Salomon, del que aprovechó para sacar una buena cantidad de dinero al venderlo a un canal de TV. Aunque fue catalogada como la reina de los clubs junto a celebridades como Lindsay Lohan y Kim Kardashian, en el fondo Paris no buscaba ese estilo de vida.

La hoy Dj de 36 años charló con Marie Claire sobre los temas que llamaron la atención durante su juventud, uno de ellos, el video íntimo con Salomon. "Es muy doloroso, toda mi vida observé a la princesa Diana, toda esa elegancia, era una mujer maravillosa. Siento que Rick me quitó eso", dijo con un halo de tristeza. "Pude haber sido como ella, pero a consecuencia de ese video siempre seré juzgada y recordada por lo que sea que digan sobre mí y ese momento privado entre mi novio y yo", agregó sobre el clip que se viralizó cuando ella tenía 18 años y él 33.

Paris abrió su corazón como nunca antes para expresar que le gustaría borrar definitivamente ese capítulo de su vida que, aunque no lo pareciera, la dañó demasiado. "Deseo nunca haberlo conocido. De hecho, es una de las cosas que lamento en mi vida. Desearía nunca haber conocido a este sujeto. Durante meses no pude dejar mi casa. Estaba deprimida, me sentía humillada. No quería a ver a nadie en público", confesó a la publicación.

Luego de ese episodio, Paris no podía confiar en ningún chico con el que salía. Sin embargo, las secuelas de la traición de su confianza han quedado atrás y desde febrero pasado mantiene una relación sólida y madura con el actor de Leftovers, Chris Zylka.

Además, su estilo de vida desenfrenado es cosa del pasado y, con los años, su personalidad ha madurado. La chica que solía bailar toda la noche en Los Ángeles hoy es una mujer de negocios, seria y trabajadora. "Quiero que la gente sepa que he madurado. Son una mujer de negocios responsable. Trabajo muy duro. Tengo los pies en la tierra. No me han regalado nada de lo que tengo", aseguró.