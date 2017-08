Priscila Presley recuerda su historia de amor con Elvis a 40 años de su muerte

Hay historias de amor que no se olvidan, como la que protagonizaron Priscilla y Elvis Presley a mediados de los años 60s. Su romance de inmediato captó la atención no sólo por tratarse de la mujer que había conquistado al Rey del Rock & Roll; sino por la diferencia de 11 años de edad que había entre los dos. A pesar de ello, Priscilla tiene grabado en la mente y corazón cada detalle de cómo se entrelazaron sus vidas, una historia que recordó este miércoles, justo cuando se cumplen 40 años del fallecimiento del cantante.

VER GALERÍA

La pareja se conoció en una fiesta en Alemania cuando ella tenía sólo 14 años de edad y él 25. Ella sabía de quién se trataba, pero no se consideraba fan ni de su música ni de su persona, incluso llegó a pensar que sus admiradoras eran ridículas. "Había oído hablar de Elvis, una de mis amigas pertenecía a uno de sus clubs de fans al que podías unirte y me enseñó una revista en la que él aparecía firmándole los pechos a una mujer rubia. Cuando lo vi... pensé que jamás me uniría a un club de fans así. Me pareció asqueroso", recordó en una plática con Today sobre los primeros recuerdos que tiene con el cantante.

VER GALERÍA

"Fue más tarde cuando me lo presentaron en persona, pero la cuestión es que yo no lo veía como una gran estrella de cine o como a un cantante icónico", agregó. Sin embargo, el Elvis que Priscilla conoció no era El Rey, en cambio tuvo contacto con una persona sensible que se robó su corazón. Elvis recién había perdido a su madre cuando conoció a Priscilla y se encontraba en Alemania sirviendo al ejército, dos sucesos que lo alejaron de las luces del escenario para abrirse sinceramente.

"Lo más probable es que le conociera en su momento más vulnerable. Acababa de perder a su madre y, por supuesto, también acababan de reclutarle, lo que podía llegar a resultar devastador en el pico de su carrera", recordó la madre de la única hija reconocida del cantante, Lisa Marie.

VER GALERÍA

La pareja se casó en 1967, un matrimonio que llegó a su fin cinco años después. En parte, su adicción a las drogas fue lo que dañó la relación. Fue justo ese problema de salud lo que desencadenó un paro cardiaco en Elvis hace justo 40 años y, de acuerdo a Priscilla, aunque pudo haber sobrevivido en esa ocasión, no cree que su ex esposo hubiera sido capaz de rehabilitarse por completo.

"No creo que hubiese conseguido escapar de sus demonios, creo que siempre le habrían perseguido. Él era un pensador, un buscador... Su padre y su madre tenían problemas similares. Todos tenemos nuestros problemas, por supuesto, no quiero hacer que parezca algo peor de lo que en realidad era. Eran una familia muy unida, pero tenían un cierto halo de tristeza", explicó hace unos meses a Good Morning Britain, un tanto conmovida.