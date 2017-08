Meghan Markle, la novia del príncipe Harry, cree que su amiga Serena Williams, será una madre excelente

Desde que se dio a conocer su relación con el príncipe Harry, en octubre pasado, Meghan Markle ha mantenido un perfil bajo. A pesar de eso, la actriz se ha pronunciado sobre el embarazo de su amiga, la tenista Serena Williams. En el número de septiembre de Vogue, la artista de 36 años dedicó unas dulces palabras a la campeona, que está en sus últimos meses de espera.

VER GALERÍA Serena y su novio anunciaron en abril pasado que estaban esperando a su primer hijo. Foto: Instagram Serena Williams

“Será una madre asombrosa”, dijo Meghan. “La mejor, porque ella sabe cómo balancear la fuerza con la sensibilidad. Además, dado que ella es bastante épica en el karaoke, creo que va a poner su firma su toque al cantar canciones de cuna para el bebé. ¡No puedo esperar!”.

VER GALERÍA La actriz y la deportista se conocieron en 2014, cuando coincidieron en el evento DIRECTV's Celebrity Beach Bowl. Foto: Getty Images

En su blog de lifestyle The Tig –el cual cerró a principios de este año –Meghan habló acerca de su amistad con Serena y admitió: “Hicimos ‘click’ de inmediato, tomando fotos, riéndonos en el partido de fútbol en el que ambas estábamos jugando y platicando sobre cosas de chicas, nada que ver con el tenis o la actuación. Así que nuestra amistad comenzó”.

VER GALERÍA Meghan contó que desde el primer momento hubp una gran química entre ambas. Foto: Instagram Meghan Markle

Meghan agregó: “Rápidamente, ella se convirtió en una confidente a la que podía escribirle mientras estaba viajando, la amiga al a que podía con la que me podía reunir a jugar tenis y la chica alivianada con la que podía ir a almorzar en Toronto. Las dos tenemos la misma edad, tenemos afición por las salsas picantes y adoramos la moda, pero quizá lo que nos conecta más allá de esas cosas es exceder las expectativas, nuestra ambición sinfín”.

VER GALERÍA Serena y Alex están juntos desde 2015. Foto: Instagram Serena Williams

Serena anunció en abril vía Snapchat que ella y su prometido Alexis Ohanian estaban esperando a su primer hijo. El embarazo fue una sorpresa para la campeona de Wimbledon. “Una vez que me enteré, algo pasó que me deslumbró”, reveló a Vogue. “De pronto me hice más tranquila, pensé: ‘tienes que ganar, pero también tienes permitido perder, porque tienes algo por lo cual seguir adelante”.

Sobre el género de su bebé, Serena expresó: “Alexis cree que vamos a tener un niño, pero tengo el fuerte presentimiento de que es una niña”. Continuó: “Dos semanas después de que nos enteramos, jugué en el Australian Open. Le dije a Alexis que sería una niña porque estaba jugando en un clima de arriba de 100°F, y el bebé nunca me dio problemas. Montar o morir. Las mujeres son rudas de esa manera”.