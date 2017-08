Ante los comentarios por su peso, Rihanna anima a sus seguidores a comer lo que quieran

Desde que Rihanna apareció sobre la alfombra roja de la cinta Valerian y la ciudad de los mil planetas, la gente empezó a notar que su apariencia estaba un poco cambiada a la de la chica que conquistó el mundo musical en 2007. La cantante de 29 años de edad luce un par de kilos de más que no pasaron desapercibidos por el ojo de sus fans y, aún menos, del delos críticos que de inmediato compararon su silueta con la de hace meses.

Aunque parezca algo difícil de enfrentar en un negocio en el que la apariencia física siempre da de qué hablar, a Rihanna no le molestan esos comentarios. En cambio, sí se preocupa por el mensaje que sus jóvenes seguidoras puedan recibir al leer las críticas que le hacen. "Es importante que las chicas jóvenes sepan que no pasa nada por comer aquello que quieran y por eso me produce tanto rechazo que la gente se burle del cuerpo de otro. No me preocupa demasiado a nivel personal, pero odio el mensaje que se lanza con todo ello. No pasa nada por disfrutar comiendo", dijo muy segura a Grazia.

RiRi continuó con su mensaje en el que se declaró fan de la comida chatarra sin tener que sentirse culpable por ello, aunque modifique su aspecto físico. "Me encanta la comida basura y no me voy a disculpar por ello, jamás. Hamburguesas, patatas fritas, hotdogs, pizza... come lo que quieras", continuó. La cantante también sabe que en las giras este tipo de comida resulta fácil y rápida, además de que es ahí, con las complejas coreografías y apretados horarios, cuando quema las calorías extra. Una buena forma de combinar los gustos con el ejercicio y llevar un estilo de vida saludable sin limitarse.