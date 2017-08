Caitlyn y Kris Jenner usan el mismo vestido: un Hervé Léger de $1390

Una de las parejas más famosas de la televisión puso punto final a su relación en el 2014, pero aún tienen un qué ver. Va más allá de la convivencia entre sus hijos en común, pues Caitlyn y Kris Jenner acaban de hacer algo que raramente le sucede a otras parejas convencionales: compartir atuendo. No fue exactamente la misma prenda, ya que Kris fue la primera el vestir un traje de Hervé Léger en abril de este año.

Aunque la versión del vestido blanco que vistió Kris es de manga larga, el jueves pasado Caitlyn usó la misma prenda en versión sin manga. Ambos parecen tener el mismo costo: $1390. Según la firma, es un traje muy cómodo: “Este vestido de Hervé Léger fue producido con el característico corte de la firma, mismo que ayuda a suavizar las curvas. Está disponible en color lila y tiene un escote con dobladillo de gasa plissé para facilitar los movimientos sutiles”.

Desde que Caitlyn, de 67 años de edad, publicó su biografía, The Secrets of My Life, la ex-pareja no parece tener la mejor relación. Kris, de 61, quedó insatisfecha en la manera en que su ex habló de ella: "Lo leí y, básicamente, lo único bueno que tenía que decir [de mi] fue que yo era muy sociable en las fiestas. Todo lo demás que dice es inventado”.

Kris se divorció de Robert Kardashian, el padre de Kim, Kourtney, Khloé y Rob, en 1991 e inmediatamente se casó con Bruce. Según contó Kris a la periodista Janet Mock la semana pasada, ella no tenía ningún estudio en cuanto al mundo de los negocios, pero aprendió varias cosas de Robert, quien llegó a convertirse en uno de los abogados más infames del mundo después de representar al deportista O.J. Simpson en 1995.

Bruce se convirtió en un ídolo americano en los setentas, pero en los noventas su fama se había esfumado y, según Kris, apenas “tenía $200 en el banco” cuando ella lo conoció.