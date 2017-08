Antonio Banderas aclara que no volverá a pasar por el quirófano

La salud de Antonio Banderas ha preocupado mucho a sus fieles admiradores desde enero pasado, cuando el actor sufrió un infarto. El episodio llevó al originario de Málaga a pasar por el quirófano en un procedimiento rutinario en el que le colocaron tres stents en las vías coronarias. Con un tema tan delicado de salud, su hermano, Javier Banderas, reveló hace unos días que Antonio tendría que regresar al quirófano, una declaración que el protagonista de El Zorro contradijo.

Javier fue cuestionado sobre el estado de salud de su famoso hermano, y contó al periódico La Razón que volver al quirófano era, en parte, su propia decisión. "Mi hermano ya padecía unas arritmias y ahora han aprovechado para hacerle un cateterismo y se las han quitado. La operación ha salido bien, pero creo que se la hará otra vez porque a veces le pega alguna y él prefiere que le operen", explicó Javier hace poco más de una semana.

Las palabras de Javier llegaron a oídos de Antonio Banderas, quien ahora niega que su estado de salud requiera otro proceso. "A mi hermano, al pobre, le cogieron en mitad de una regata y dijo que me iban a operar, pero en realidad no es así. Lo que sí es cierto es lo de la ablación cardíaca, que es un procedimiento que se hace con catéter", dijo con mucha tranquilidad.

"Lo que me ha pasado, en un momento determinado, requiere de una operación o incluso de dos y a veces de tres. Pero en mi caso particular me encuentro estupendamente, siento que la primera vez ha ido muy bien, y tanto los médicos como yo no creemos que haga falta una segunda intervención. Pero lo veremos con el tiempo, si vuelvo a tener periodos de arritmia. Los que ahora tengo son muy endebles y la frecuencia se ha espaciado muchísimo", explicó detalladamente para no dejar lugar a dudas.

En sus declaraciones, Javier contó que después de este episodio, su hermano había adoptado un estilo de vida más saludable. "Se ha quitado el tabaco y todas las mañanas sale a correr. Solo le queda un poco de estrés", reveló muy contento de esa nueva faceta.

Antonio aceptó que después del infarto ha querido aprovechar cada momento que la vida le ofrece. "Cuando te pasa algo así, te das cuenta de tu vulnerabilidad y quieres exprimir cada segundo del día, estar al lado de la gente que te quiere y de los que quieres. Eso es lo realmente importante".