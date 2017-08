Andrea Duro se escapa a Londres para cenar con Javier 'Chicharito' Hernández

La pareja sorpresa de este verano, la formada por la actriz Andrea Duro y el futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández, están viviendo un romance de lo más intenso. Tras jugar durante un tiempo al despiste con mensajes y fotografías que no hacían más que avivar los rumores sobre su relación, ya no ocultan su amor que oficializaron el 7 de agosto cuando el jugador compartía con sus seguidores de las redes sociales una instantánea de él con la intérprete acompañado de un contundente mensaje: "Pensarán y dirán lo que quieran, pero hay algo muy claro, no puedo dejar de verla".

Pese a la distancia, 'Chicharito' juega como delantero en el West Ham de Londres y Andrea reside en España, la pareja hace todo lo posible por verse. Este fin de semana, la actriz, que saltó a la fama gracias a su participación en la serie juvenil de televisión Física o Química, ha hecho las maletas y se ha ido hasta Londres a ver a su chico. La propia Andrea ha publicado una foto de la típica estampa londinense de la noria 'London eye'. En los comentarios de esta foto el deportista ha puesto "Good morning!!" (buenos días en inglés) a lo que la actriz le ha respondido, mencionándole en otro comentario con un "love you" (te quiero, en inglés) y un emoticono de un corazón.

La pareja también aprovechó para cenar en un restaurante italiano. 'Chicharito' que tiene 29 años, cuatro años más que Andrea, compartía un vídeo en su Instagram Stories en el que se ve a su chica, con jersey gris y pelo suelto, delante de unos suculentos platos de pizza y de pasta acompañados de unas copas de vino blanco.

La vida del mexicano ha dado un vuelco radical. Se comprometió con la periodista española Lucía Villalón, pero después se conoció su relación con la mexicana Camila Sodi, exmujer de Diego Luna "Yo ya me lo imaginaba; de hecho, ya le pregunté específicamente...”, se sinceró Lucía Villalón en ¡HOLA! sobre su ruptura. Tan solo dos meses después de conocerse su romance con su compatriota se confirmaba la ruptura. Por su parte Andrea Duro salió con el actor Joel Bosqued entre 2011 y 2014, que es el actual novio de Blanca Suárez. La relación del exjugador del Real Madrid y la madrileña comenzó en las redes sociales con un "Hola, quiero conocerte, ¿me dejas?" que 'Chicharito' escribió en una imagen que Andrea compartió en sus redes. Ella respondió "Ah, ¿sí? Pensaba que ya me conocías".

Mientras 'Chicharito' triunfa en Inglaterra, Andrea está llena de proyectos. Está a punto de estrenar Velvet Colección, la esperada secuela de la serie protagonizada por Paula Echevarría. En ella dará vida a Marie Leduc, una estilosa joven francesa recién llegada de París que promete ser uno de los personajes estrellas de la ficción. La madrileña, natural de Fuenlabrada, acaba de protagonizar una campaña para el C. F. Fuenlabrada en la que invita a abonarse a este club de fútbol. "Abónate al C.F. Fuenlabrada. Yo ya soy del Fuenla”, dice la artista en un vídeo que el equipo ha compartido desde su cuenta de Twitter.