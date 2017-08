Tras vivir la semana más complicada de su vida, Rafa Márquez agradeció a su familia, amigos y seguidores por el apoyo incondicional que le han brindado en los últimos días, luego de que se dieran a conocer las sanciones aplicadas por el gobierno estadounidense por supuestos nexos con Raúl Flores, un capo mexicano que opera en el estado de Jalisco.

En conferencia de prensa, negó tener nexos con los criminales con los que lo implican las autoridades.

A través de su cuenta de Twitter e Instagram, el esposo de Jaydy Michel publicó el siguiente mensaje: “Mi familia y yo agradecemos todas las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido Muchas gracias! Vamos Equipo! #FielXAtlas #4ctitud”.

Este es el primer mensaje que Márquez publica en sus redes sociales, desde que se dieron a conocer las acusaciones en su contra. Sus fans le respondieron con muestras de afecto y mensajes sinceros, en los que esperaban que los señalamientos por parte de la justicia no fueran reales. "Vamos capitán estamos contigo, nada más que no nos falles y que no sea cierto", escribió un usuario. Otro más, envió sus mejores deseos para Márquez y su familia: "Estamos contigo 'Capi'. Dios te bendiga y fortaleza para ti y toda tu familia".

En una rueda de prensa, realizada el pasado jueves, el jugador de 38 años negó tener relación alguna con el narcotraficante. "Niego categóricamente ser parte de dicha organización. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato lo veré con mi equipo de abogados, pues aclaro que no y nunca he participado con estas organizaciones con las que se me ha vinculado”.

El futbolista de 38 años agradeció a todos los que han estado con él en los últimos días.

También señaló que trabajará con sus abogados para comprobar su inocencia. “Cooperaré con los gobiernos en cuanto me sea solicitado. Quiero pedir respeto hacia mí y hacia mi familia. Agradezco a quienes me han enviado mensajes de motivación, apoyo y aliento, y no los voy a defraudar”.

El portal MedioTiempo indica que para su defensa, Márquez ha recurrido al despacho Nassar y Nassar y Asociados. Los abogados penalistas José Luis Nassar Daw, y su hijo José Luis Nassar Peters llevarán el proceso legal sobre las acusaciones realizadas por parte del gobierno de Estados Unidos contra el capitán de la Selección Mexicana.