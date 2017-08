Así han celebrado sus cumpleaños Antonio Banderas y Melanie Griffith

Antonio Banderas y Melanie Griffith han celebrado sus cumpleaños como viene siendo habitual desde su separación en 2014. El actor en Málaga y la actriz en Los Ángeles, aunque estamos convencidos de que ambos se felicitaron mutuamente, ya que mantienen una excelente relación. Antonio volvió a elegir su tierra natal para cumplir 57 años más junto a sus familiares y amigos, y cómo no, su pareja, Nicole Kimpel.

VER GALERÍA

De hecho fue la holandesa la encargada de compartir en sus redes sociales un divertido vídeo de la fiesta en el que se observa al actor soplando las velas de su tarta. "Feliz cumpleaños, mi amor", escribió Nicole, una publicación que Antonio también compartió en su muro con el siguiente mensaje en tono de broma: "¡Feliz Año Nuevo!".

¡Feliz Año Nuevo!!! Merry Christmas and Happy New Year!!! #Repost @nickykim2807 ・・・ #birthday #party @antoniobanderasoficial 🎊🎉🎂🎁🎈❤️#friends so much fun! Happy birthday my love 😍 Una publicación compartida de Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) el 11 de Ago de 2017 a la(s) 3:33 PDT

A la fiesta asistieron numerosos amigos del actor, entre ellos, Enrique Ponce y Sara Baras. El torero y la bailaora protagonizaron uno de los momentos de la noche al marcarse este baile a ritmo de Billie Jean, de Michael Jackson.

Horas antes de la celebración, el actor publicó en Instagram una tierna imagen de su infancia para agradecer las felicitaciones recibidas. “Eternamente agradecido por vuestras felicitaciones y muestras de cariño. Un gran regalo teneros tan cerca. ¡Gracias! Cómo pasa el tiempo... De esa foto puede que hayan pasado 53-54 años”, escribió.

VER GALERÍA

Una celebración muy especial que llega después del infarto de miocardio que sufrió el pasado 26 de enero, y antes de que vuelva a pasar por el quirófano para solucionar un problema de arritmias, tal y como explicó su hermano Javier.

Los 60 de Melanie

Melanie Griffith, por su parte, celebró su 60 cumpleaños en el restaurante Craig's de Los Ángeles junto a sus mejores amigas, entre las que se encontraba Kris Jenner. La actriz cambió de década con un impresionante vestido rojo.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En estos momentos, Melanie está centrada en sus hijos y reconoce que desde que se separó de Antonio no ha vuelto a enamorarse. "Soy tímida con los hombres ahora, muy reticente. No he conocido a nadie en los años que llevo divorciada", contó a la revista Porter.

La actriz también celebró su cumpleaños en familia, como refleja esta foto en la que aparece junto a su hija Dakota. "Mi cumpleaños ❤️ Gracias a mi dulce familia. Os amo", escribió.