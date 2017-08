¿Cuál es la parte más difícil de salir con Selena Gomez? Uno de sus ex lo revela

Parece imposible encontrar una falla en una relación con Selena Gomez; sin embargo, existe y es algo que pocas personas han podido tolerar. Por lo menos es lo que el Dj Zedd reveló a Billboard en una entrevista. El chico de 27 años y la cantante de 25, salieron brevemente en 2015. Y a pesar de que Zedd estaba muy interesado en ella, su historia no pudo continuar por la fama de Selena.

Zedd, cuyo verdadero nombre es Anton Zaslavski, reveló que fue capaz de lidiar con la gran fama de su entonces chica. "Los periodistas estaban llamando a mis padres, la gente estaba hackeando los teléfonos de mis amigos, yo estaba enojado, aunque sabía en qué me estaba metiendo", recordó. "Ella es una de las personas más comentadas por los medios de comunicación a nivel mundial, pero no tenía ni idea de lo mucho que cambiaría mi vida", dijo.

A pesar de que Zedd es reconocido por sus colegas, como Kesha o Liam Payne, prefiere mantener su vida privada lo más alejada de su situación como Dj. Anton es el chico con el que todos quieren trabajar, según explica la publicación.

Selena, en cambio, ha aprendido a lidiar con la fama aunque cada uno de sus pasos sean asediados por los paparazzi. La cantante encontró en su nuevo novio, The Weeknd, el balance perfecto en su vida personal y profesional, quizá porque el también cantante está acostumbrado a estar rodeado de fotógrafos.

La misma Selena confirmó a InStyle estar feliz con su nueva pareja, con quien se ha podido comunicar como no lo había logrado con sus parejas anteriores. "No depende de un área de mi vida para hacerme feliz, es realmente importante para mí amar y nutrir a mis amigos y familiares y asegurarme de que nunca me influencie un tipo", aseguró.