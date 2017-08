Ryan Reynolds y Blake Lively invitan a Salma Hayek a cenar, ¡pero ella termina haciendo la cena!

Como casi toda madre mexicana, a Salma Hayek le encanta cocinar. En varias entrevistas ha declarado que la cocina es la parte más importante de su hogar, y por eso extrañará a pocos que la actriz se preste para cocinar en casas ajenas, aún cuando ella es la invitada especial. Así sucedió esta semana cuando Ryan Reynolds y su esposa, Blake Lively, invitaron a la jarocha a cenar.

VER GALERÍA

“Cuando tus amigos te invitan a cenar y acabas haciéndoles todo tú”, escribió Salma , de 50 años, en su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía que la muestra cocinando y abrazando a Inez, la hija de Ryan y Blake. En el fondo se puede ver al famoso actor de Hollywood mientras le aplaude a su hija.

VER GALERÍA

La cercanía entre la pareja y Salma se debe a que la actriz mexicana participa en The Hitman's Bodyguard, una nueva película protagonizada por Ryan. Es una comedia de acción, Hayek interpreta a la esposa de Samuel L. Jackson. Reynolds hace el papel de un agente de protección especial.

Salma y su impresionante madre, Diana Jiménez, posaron para la revista HOLA! USA en la ciudad a la que están tan agradecidas: Los Ángeles. "Siempre supe que Salmita iba a ser algo grande en su vida, por su carácter, por su forma de luchar por lo que quería. Me sigue sorprendiendo cada vez porque no tiene fin. Una vez alguien me preguntó: ¿Hasta dónde va a llegar Salma? y yo le contesté: 'Hasta donde su capacidad la lleve'", confiesa su madre que fue quien inculcó a Salma su pasión por la música y el arte.