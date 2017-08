VIDEO: Rafa Márquez niega ‘categóricamente cualquier tipo de relación’ con organización criminal

El día de ayer Rafa Márquez fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense debido a que, según el gobierno americano, existen nexos entre el futbolista y Raúl Flores Hernández, un narcotraficante mexicano que opera en el estado de Jalisco. Dichas sanciones congelaron las cuentas bancarias americanas del deportista, aparte de prohibir su entrada a Estados Unidos.

En sus primeras declaraciones, el esposo de Jaydy Michel negó tener alguna relación con el narcotraficante: “Niego categóricamente ser parte de dicha organización. Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato lo veré con mi equipo de abogados, pues aclaro que no y nunca he participado con estas organizaciones con las que se me ha vinculado”.

VER GALERÍA

Aparte de pedir respeto para su familia, el capitán del TRI aseguró que prestará todas su cooperación hasta resolver las acusaciones: “Cooperaré con los gobiernos en cuanto me sea solicitado. Quiero pedir respeto hacia mí y hacia mi familia. Agradezco a quienes me han enviado mensajes de motivación, apoyo y aliento, y no los voy a defraudar”.

VER GALERÍA

Rafa no es el único que ha sido acusado de mantener un lazo con el crimen organizado. Julión Álvarez, el cantante de música regional mexicana, también ha sido señalado por el Departamento del Tesoro. “El día que me toque dar cara, saldremos a dar cara para lo que sea”, aseguró el cantante el día de ayer en su cuenta de Facebook. Hoy el cantante viajó a la Ciudad de México para ofrecer una rueda de prensa formal próximamente.

“Reitero mi compromiso de apoyar a las autoridades correspondientes, y en la medida que sea posible, mantener informados a los medios de comunicación", puntualizó Márquez antes de concluir “hoy en día es mi partido más difícil. Intentaré esclarecer todo esto cuanto se pueda y ser el Rafa Márquez que ustedes conocen. Muchas gracias”.