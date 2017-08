Mientras está de fiesta, a Gianluca Vacchi le embargan su yate y un campo de golf

A pesar de estar de fiesta en fiesta, Gianluca Vacchi puede no estar pasando uno de sus mejores momentos. Al empresario italiano, famoso por los videos que publica en Instagram de él mismo bailando, el banco le embargó varias propiedades, según informa Univisión. Los incautos vienen a raíz de una deuda con el Banco BPM de cerca de 11.75 millones de dólares.

De acuerdo a la publicación, el millonario ya no tiene acceso a lujosos yates ni villas, además de que perdió las acciones que poseía en el club de golf Castenaso Casalunga. Vacchi pidió un préstamo de de 35.2 millones de dólares (30 millones de euros) para la empresa First Inverstment Spa. Gianluca no cumplió con el pago de la deuda y desencadenó en embargo de sus bienes.

La prensa italiana reporta que, a pesar de que Gianluca es heredero parcial de la empresa IAM, él sólo recibe cinco millones de euros al año, lo que no sería suficiente para mantener su estilo de vida, como la fiesta que ofreció el fin de semana pasado para festejar su cumpleaños 50. Ante las publicaciones, el empresario se limitó a publicar una fotografía en su famoso perfil de Instagram, en donde escribió: "Murmura, la gente murmura".

A pesar de los conflictos económicos, Gianluca continúa con su ánimo y el estilo de vida con el que se dio a conocer. Esta semana sorprendió a las fans de Luis Fonsi cuando apareció en el escenario junto a él en un concierto en Turquía.

El intérprete de Despacito publicó el momento en el que ambos están sobre el escenario bailando. "About last night", escribió Fonsi en el pie de foto en la que se le ve cantando mientras Vacchi presume sus pasos. Gianluca también hizo referencia a la noche de baile junto a Fonsi y publicó una imagen de los dos mostrando sus músculos durante la presentación de Fonsi. "Qué noche, mi amigo", escribió Vacchi en inglés.

En esta escapada del empresario italiano a Turquía, no se vio la presencia de su nuevo romance, la finalista de Miss Universo, Ariadna Gutiérrez. La modelo parece haber regresado a su natal Colombia a reunirse con su familia, luego de que publicara en Instagram una foto de sus padre y un mensaje pidiendo a sus seguidores que recen por la salud de su papá.