El reencuentro en backstage más emotivo de Miguel Bosé con Lucía, su mamá

Estaré es el tour actual de Miguel Bosé que lo ha llevado de regreso a España, en donde sus fieles seguidores lo recibieron con los brazos abiertos y con el mejor de los entusiasmos para cantar junto a él. Para el cantante, esa convivencia es única y la que más valora de sus giras, pero hubo un momento que superó todo y se robó su corazón en esta parada, en la que volvió a convivir con su mamá, la actriz Lucía Bosé.

Miguel Bosé y su mamá habían estado distanciados por varios meses, incluso se notó la ausencia del cantante en los funerales de su querida sobrina, Bimba Bosé, quien falleció en enero pasado. Ahora, reunido con su madre, el intérprete quiso capturar el momento en una linda fotografía que de inmediato compartió a través de sus redes sociales.

"Hoy ha venido de visita la mami", anotó junto a la imagen el cantante. Ambos se encontraban sentados en un sofá del backsatge, Lucía, con su característico peinado azul a juego con su vestido, y Miguel con una gran sonrisa que demostraba su felicidad.

Lucía, de 86 años, se mostró entera en todo momento y fue testigo de lo mucho que su hijo anima los corazones del público. A pesar de los problemas de movilidad que enfrenta, la actriz permaneció hasta el final en el concierto, apoyando por completo a Miguel y otorgando un nuevo valor a esta parte de la gira.

Madre e hijo comparten un cariño muy especial que no decae ni se hace más débil a pesar de que él vive en Panamá con sus cuatro hijos, y ella en Madrid, una relación que mantienen viva y en constante comunicación. Lucía siempre le dio un espacio a Miguel para dejarlo crecer como artista y como persona, declaraciones que hace tiempo ella hizo a Vanity Fair. "Nunca he dicho que Miguel sea mi predilecto. Tal vez la gente lo piense porque es el más famoso. Pero sí puedo decir que Miguel fue mi creación. Le ayudé muchísimo, siempre desde la sombra. Siempre he dicho que los hijos deben volar solos, librarse de su madre y huir de su protección y sus consejos. Debes equivocarte, jugártela y pasar frío y hambre".