Por esta razón, Barack Obama quiere que Will Smith sea el protagonista de su 'biopic'

Desde hace varios años suenan los rumores de que Will Smith interpretará al ex Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en su película biográfica. Esas especulaciones poco a poco toman forma para convertirse en una realidad. El mismo actor reveló que ha recibido varias llamadas para dar vida al esposo de Michelle Obama durante su juventud, una elección a la que el mismo Barack ha dado su visto bueno con muy buena actitud.

Además de la trayectoria artística de Will Smith, Obama señaló que sería el mejor candidato por el parecido físico que ambos guardan. "He hablado hasta con Barack del tema, y él me dijo que está bastante seguro de que tengo las orejas adecuadas para el papel", contó Will en la sección Carpool Karaoke de Apple Music.

El tema ha dado muchas vueltas en la mente del protagonista de El Pírincipe del Rap, quien hasta ha pensado en darle un toque ligeramente cómico a la personalidad del Presidente. Will dejó entredicho que podría crear una frase pegadiza con la que le público se quede después de ver la cinta.

Will Smith no es el único actor que compite por este papel que significaría un punto importante en su carrera. El británico, Idris Elba también tiene el ojo en la cinta, además de que, al igual que Smith, mantiene una relación de amistad bastante buena con el Presidente número 44 de Estados Unidos.