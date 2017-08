Kris Jenner sacó a Caitlyn Jenner de la ruina: ‘Cuando la conocí, tenía $200 en el banco’

Antes de conseguir la fama como una de las grandes estrellas de los programas ‘reality’, todo mundo conocía a Caitlyn Jenner como Bruce Jenner, uno de los olímpicos más famosos del mundo. En la década de los setentas, Bruce se convirtió en un gran ídolo, pero en los noventas su fama había se había esfumado y, según Kris Jenner, apenas “tenía $200 en el banco” cuando ella lo conoció.

Kris se divorció de Robert Kardashian, el padre de Kim, Kourtney, Khloé y Rob, en 1991 e inmediatamente se casó con Bruce. Según contó Kris a la periodista Janet Mock esta semana, ella no tenía ningún estudio en cuanto al mundo de los negocios, pero aprendió varias cosas de Robert, quien llegó a convertirse en uno de los abogados más infames del mundo después de representar al deportista O.J. Simpson en 1995.

La “mamánager” más famosa de la televisión contó de qué manera impulsó la carrera moribunda de su nuevo marido: “Le dije a mi asistente, Lisa, ‘Escucha, tenemos a un buen tipo aquí (Bruce). El sabe todo sobre su oficio, pero no tiene a nadie que le ayude en nada. Tiene $200 en el banco. ¿Qué vamos a hacer? Nuestros hijos tienen que comer. Tenemos que hacer algo.”

A la madre de Kim Kardashian se le ocurrió que Bruce podría obtener mucho trabajo ofreciendo discursos motivacionales, pero él no estaba preparado: “No tenía una tarjeta profesional. No tenía una biografía. No tenía prensa — no tenía nada”, contó Kris. A partir de ahí, ella entró en acción y le armó una presentación a Bruce, aparte de hacer un video que sería utilizado como una introducción para sus discursos.

“Me gaste mi último centavo en hacer estas hermosas y brillantes carpetas de prensa, y tomé todos los artículos de Bruce que se publicaron en Sports Illustrated y otras revistas. Comencé a hacer copias hasta que teníamos 7000 boletines de prensa y los enviamos por correo a cada oficina de los oradores en los Estados Unidos. Luego nos tocó esperar a ver si alguien se interesaba, a que sonara el teléfono”, aseguró Kris.

Las tácticas de la protagonista de Keeping up with the Kardashians funcionaron, pues un poco después “Comenzaron a llamar de Visa, Coca-Cola, y más empresas de renombre”. Desde entonces la familia Jenner empezó a acumular sus bienes hasta que, después de 23 años de matrimonio, Bruce y Kris se divorciaron en el 2014. Bruce hizo su transición a Caitlyn en el 2015.