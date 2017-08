¿De ‘Sex & The City’ a Albany? Cynthia Nixon podría convertirse en la mujer más poderosa de Nueva York

Fue una de las integrantes de la más célebre pandilla de chicas de la televisión, y ahora Cynthia Nixon podría tener entre sus planes gobernar el estado de Nueva York. En las últimas semanas, el nombre de la actriz de Sex & The City ha figurado entre la lista de los posibles aspirantes a ese cargo popular.

VER GALERÍA De ser electa, una de sus prioridades sería la educación. Foto: Getty Images

Aprovechando su visita al programa Today para promover su nueva película The Only Living Boy in New York, la actriz de 51 años habló sobre los temas que le gustaría abordar en caso de ser electa. “Creo que hay mucha gente a la que le gustaría verme ahí por varias razones”, dijo Nixon a los presentadores Al Roker, Dylan Dreyer y al invitado especial John Cena. “Y pienso que la razón número uno es educación”.

VER GALERÍA En la serie, Cynthia interpretaba a 'Miranda' una abogada incansable. En la vida real, además de ser actriz, lucha por los derechos de la comunidad gay. Foto: Getty Images

Nxion, quien es madre de tres chicos (Samantha, de 20, Charles, de 14, y Max, de 6) que estudian en escuelas públicas, señaló que el estado tiene grandes problemas en ese rubro: “Nueva York tiene serias dificultades en sus manos. Cuando se trata de educación, varios padres en todo el estado me han comentado sus preocupaciones”.

“Estamos en el puesto 49 en términos de financiación equitativa, eso significa que sólo hay un estado peor que nosotros y ese es Illinois”, indicó la estrella de televisión, quien por seis años interpretó a ‘Miranda’ en la serie inspirada en el libro de Candace Bushnell.

VER GALERÍA Al igual que miles de padres, Cynthia está preocupada por la educación de sus hijos y los presupuestos destinados a las escuelas públicas. Foto: Getty Images

“La brecha entre nuestras escuelas ricas y muestras más pobres es cada vez más amplia con el gobernador Cuomo de lo que ha sido antes, y eso tiene que parar”, continuó diciendo la actriz a los presentadores de Today. Esta no es la primera vez que la actriz critica las políticas de Andrew Cuomo, quien aspira a su tercer mandato como gobernador de Nueva York en 2018.

Al Rocker insistió acerca de la veracidad de los rumores sobre la posibilidad de ser gobernadora: “¿Puedes hacer el anuncio el día de hoy?”, preguntó. En seguida, Cynthia respondió negativamente. Sin embargo, dejó ver lo interesada que está en la educación de los niños y jóvenes de su estado natal. Además de ser uno de los rostros más conocidos de la televisión, la actriz –quien está casada con Christine Marinoni –es una ardua defensora de los derechos de la comunidad LGBT.