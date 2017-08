‘Soy una persona que come mucho’: Emily Ratajkowski revela que no restringe su dieta

Tiene un cuerpo de ensueño, pero Emily Ratajkowski no es de las chicas que pasan el día entero contando calorías para mantener su esbelta figura. La actriz de 26 años lo reveló en su aparición en el programa de Jimmy Kimmel Live!

“Soy una persona que come mucho”, dijo sin pena. Incrédulo, Jimmy bromeó acerca del apetito de la joven actriz y ella respondió: “Deberías ver mi refrigerador… es algo de otro mundo. Básicamente hay comida hindú y tailandesa”. Divertida, agrega: “Hay gente que me ha visto comer y su reacción ha sido la siguiente: ‘He perdido el respeto por ti’”.

Sin embargo, la joven supervisa bien lo que come, e incluso se divierte en la cocina haciendo sus propios platillos. “Me gusta mantener una alimentación equilibrada para dar energía a mi cuerpo y también estar saludable. Cocino mucho, me ayuda mucho porque sé cuanta sal y azúcar y todo ese tipo de cosas estoy poniendo en mi cuerpo”.

A diferencia de muchas famosas, Emily no empieza sus mañanas con batidos especiales o fruta picada, sino que arranca todos los días con un bollo llamado Kouign-Amann , una pieza de pan dulce originario de la región francesa de Bretaña. Otro de los alimentos que son básicos en su dieta es la carne. En entrevista con Elle reveló: “Soy carnívora. Me encanta la carne. Siempre busco un aporte de hierro importante así que no soy el tipo de persona que siempre está comiendo ensaladas”.

No todo es una alimentación desenfrenada. Cuando está trabajando, procura mantener un balance. Al medio día, la joven suele comer un sándwich o una ensalada. “Cuando estoy trabajando y hay catering (servicio de bocadillos), intento controlarme. Saben muy bien como alimentarte…”, contó a Harper’s Bazaar.

Emily cuida mucho su cuerpo y gracias a la disciplina que tiene, puede darse sus gustos.¿Su secreto para tener ese físico de infarto? El senderismo por las colinas en Los Ángeles y la práctica de yoga, al menos dos veces por semana. Además, antes de irse a la cama, consume grandes cantidades de agua.