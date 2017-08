¡No ha cambiado nada! Kim Kardashian impacta con una foto a los 15 años

Kim Kardashian se sumergió en los recuerdos de su juventud para compartir una fotografía en su cuenta de Instagram de cuando tenía tan sólo 15 años de edad. La estrella de Keeping Up With the Kardashians, dejó a todos con la boca abierta con la imagen, en donde luce idéntica a como se ve en la actualidad, a sus 36 años de edad.

“¿Cuándo es el Día Nacional de Helado? Esta foto fue tomada por Shelli Azoff cuando yo tenía 15 años", explicó Kim sobre la fotografía en la que aparece en un aeropuerto comiendo un cono mientras usa una playera blanca de algodón que cubre su entonces no tan curveada figura.

“Ese fue el primer viaje a Europa en un tour con los Eagles. Allison y yo hicimos un diario de nuestro viaje. Voy a buscarlo y a publicarlo en mi App” agregó la esposa de Kanye West sobre las decenas de recuerdos que esta imagen desató. Aunque miles de sus seguidores amaron la foto, otros ponen en duda que se haya tomado hace más de 20 años.

Kim podrá estar orgullosa de esta fotografía en la que recalca su juventud, pero hay una más de su timeline en Instagram que a pesar de marcar un momento importante de su vida, es la menos favorita. Se trata de la imagen en la que presume su sortija de compromiso pocas horas después de que Kanye le pidiera matrimonio en el estadio AT&T Park de San Francisco. “Uno de los más grandes arrepentimientos que tengo, es la foto que subí cuando me comprometí porque tenía las uñas súper cortas. Se hubiera visto mucho mejor si las hubiera tenido más largas”, expresó Kim hace unos días en una plática con el vlogger Patrick Starr.