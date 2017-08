Con una tierna foto, David Beckham recordó a su fallecida abuela en el día de su cumpleaños

David Beckham tiene un poderoso lazo que lo une a su familia. Además de ser una estrella del fútbol, también es un hombre dedicado a sus seres queridos. El futbolista británico dedicó una linda publicación en sus redes sociales a su fallecida abuela Peggy, quien cumpliría 87 años el pasado lunes.

VER GALERÍA El astro del fútbol recuerda con cariño a su abuelita. Foto: Getty Images

En la imagen se deja ver a la orgullosa abuela con su nieto el día que fue condecorado con la Orden del Imperio Británico, en el Palacio de Buckingham en 2003. A un lado de la imagen, el esposo de Victoria Beckham escribió: “El día hoy hubiera sido el cumpleaños de Nan, una persona muy especial en diferentes maneras para todos nosotros… Alguien que amaba a su familia con una gran pasión y que es una de las mujeres más fuertes que conozco. Te extrañamos”.

VER GALERÍA ¡Qué dulce! Foto: Instagram David Beckham

Peggy murió en 2013 a la edad de 83 años. La dulce ancianita era la madre de Sandra, la madre de David. Cuando era niño, el también modelo visitaba a sus abuelos en Londres cada semana.

La hermana de David, Joanne, también rindió un tributo a su abuelita en ese día tan especial: “Feliz cumpleaños NAN, fuiste una de las personas más dulces en mi vida… La manera en la que me cuidabas y me dabas el mundo. Nunca lo olvidaré… y no pasa un solo día en el que no deseé que estés aquí. Te amo, Nan”.