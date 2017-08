Chris Brown comentó las sensuales fotos de Rihanna y provocó la furia de sus fans

Resulta prácticamente imposible no notar las más recientes fotografías del Instagram de Rihanna. La joven de piel morena está en boca de todos, incluso de su ex novio, el rapero Chris Brown. El cantante no pudo evitar comentar las fotos de su ex pareja y puso un emoticono de unos ojos traviesos, hecho que ha enfurecido a los millones de seguidores de la intérprete de Diamonds.

Rihanna y Chris terminaron su relación en 2013.

Como cada año, Rihanna se hizo presente en el carnaval de su natal Barbados y lució un revelador traje típico de carnaval con pedrería de colores. Además, lució un tocado de plumas multicolor y pintó su melena castaña de azul turquesa. Las provocativas fotos de ‘RiRi’ tienen más de tres millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios, y entre ellos está el de Chris.

De inmediato, los fans de la hermosa cantante reaccionaron y le pidieron que dejara de molestar a Rihanna. “Chris Brown necesita dejar sola a Rihanna por SIEMPRE”, tuiteó una persona. Otros más le pedían a ‘RiRi’ que bloqueara a Brown de sus redes sociales, mientras otros proferían insultos contra el rapero de 28 años.

La ex pareja se conoció en 2005 y al poco tiempo comenzaron su relación. Todo entre ellos parecía ir bien, pero en febrero de 2008, unos días antes de los premios GRAMMY donde ambos participarían, protagonizaron un cuadro de violencia doméstica; él la atacó y ella presentó una orden de restricción en su contra.

Casi cuatro años después de ese traumático episodio, Rihanna y Chris sorprendieron a propios y extraños al aparecer muy cariñosos en público. Un año después, la pareja siguió dando muestras del florecimiento de su relación y se dejaron ver súper melosos en los GRAMMY. Sin embargo, cada uno tenía metas personales diferentes, y a los pocos meses terminaron definitivamente su polémico romance.