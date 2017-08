Un amigo de Marc Anthony intenta animarlo con dos tiernas fotos de su mamá

Marc Anthony no atraviesa uno de sus mejores momentos y, aun así, ha regresado al escenario para cumplir con su compromiso con el público. Hace casi dos semanas falleció su mamá, doña Guillermina Quiñones, de complicaciones médicas que el cantante no ha deseado revelar. Sus amigos entienden el gran vacío que su madre dejó en su vida y su corazón, por ello, hacen lo posible por regresarle un poco de alegría honrando la memoria de Guillermina.

Frankie Cutlass, amigo de Marc Anthony; publicó las últimas fotografías de Guillermina al lado de su hijo. A modo de homenaje, el músico y productor decoró su cuenta de Instagram con un par de fotografías de la señora, una en donde se ve sonriente y otra, un poco borrosa, en la que abraza a su hijo.

“Marc, mi hermano rezo para que Dios te dé a ti y a tu familia la fuerza y la paz que sobrepasa toda comprensión en este momento difícil. Es una pequeña escritura para animarte a ti y a la familia. Tu mamá dio una buena pelea. 2 Timoteo 4: 7”, escribió Frankie junto a la imagen de Guillermina. “He peleado la buena pelea, he terminado la carrera, he mantenido la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia, la cual el Señor, juez justo, me concederá en aquel día, y no sólo a mí, sino también a todos los que han anhelado su aparición”, agregó.

Marc no hizo comentarios públicos sobre las fotografías de su madre, aunque quizá agradeció el gesto de forma privada. De acuerdo a su representante, Blanca Lassalle, aún se siente bastante dolido por la pérdida de su mamá, una triste noticia que el mismo Marc compartió a través de sus redes sociales.

Esta semana el cantante se presentó en Colombia, en donde a pesar del dolor de su corazón, conquistó al público entregándose por completo. "¡Colombia, gracias por tanto amor y darme fuerzas para regresar al escenario nuevamente! Bendecido", escribió para sus fans.