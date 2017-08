Parece que Malia Obama tuvo un fin de semana de aquellos… La pasó tan bien en el Festival de Lollapalooza en Chicago, que según Page Six, la joven de 19 años perdió su iPhone. La hija mayor del ex presidente Obama acudió al festival y como cualquier joven de su edad, disfrutó de las bandas que ahí se presentaron.

VER GALERÍA Malia vivió intensamente el festival de música más famoso de Chicago. Foto: Getty Images

Incluso, estaba tan emocionada con The Killers, que terminó bailando como una rockstar en el piso, junto con sus amigos. El portal TMZ obtuvo un video que se ha hecho viral, en el cual se deja ver a Malia disfrutando al ritmo de la agrupación formada en 2001.

La futura estudiante de Harvard tuvo un descuido y perdió su teléfono celular. Según Page Six, Malia fue vista visitando en Chicago una Apple Store con agentes del Servicio Secreto.

VER GALERÍA La joven acudió a una tienda para reponerlo, pero no tuvo éxito. Foto: Getty Images

Un testigo confirmó al portal que la hija mayor de los Obama fue a la tienda para reponer su móvil, pero no tuvo éxito. “Malia vino a la Apple Store para reponer su iPhone, pero las cosas no salieron como estaban planeadas. La tienda no pudo ayudarla de forma inmediata porque ella no tenía la Apple ID o la contraseña del teléfono que perdió, debido a que la Casa Blanca fue quien lo programó”.

VER GALERÍA Malia Obama con el rapero Amine en Lollapalooza. Foto: Instagram gregnoire

Sí, así como lees… Incluso Malia Obama no puede recordar su Apple ID. Seguramente, Michelle Obama ya se puso en contacto con su antiguo equipo de trabajo para preguntarles si alguno recuerda la contraseña del celular de su hija. Por el momento, los representantes de la familia Obama rechazaron hacer comentarios al respecto.