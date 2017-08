Después de haber trabajado 36 años en la empresa, María Elena Salinas se despide de Univision

María Elena Salinas está lista para comenzar una nueva etapa en su vida profesional. Así mismo lo anunció la propia periodista el jueves pasado al concluir la transmisión del Noticiero Univisión, donde ha trabajado por más de 36 años. Sentada al lado de Jorge Ramos, quien ha sido su compañero de trabajo durante décadas, María emitió un mensaje en directo el cual aclaró que seguirá con el noticiero hasta finales de año:

“Como anuncié en Noticiero Univisión, después de más de 36 años con Univisión, he decidido que es hora de cambiar de rumbo y comenzar una nueva etapa en mi carrera. Me dedicaré a ser una periodista y productora independiente, y a mi trabajo filantrópico, entre otras cosas. Me emociona este nuevo capítulo donde podré realizar nuevos proyectos, llegando a nuevas y diversas audiencias en múltiples plataformas”, aseguró la periodista.

La también productora aclaró que su relación con la empresa sigue bien, pero que simplemente está explorando nuevos retos personales: “Yo siempre le digo a los jóvenes: ‘luchen por su sueños, no se den por vencidos’. Ahora me toca predicar lo que predigo; hacer cosas que hace muchos años he soñado con hacer”.

Para que no corra ningún chisme infundado, la americana de ascendencia mexicana también dejó claro que no la han despedido: “No me han corrido, no he renunciado, no me estoy retirando y me estoy yendo a otro lado para hacer lo mismo que hago aquí”. Según People en Español, María continuará desarrollando su nuevo programa The Real Story, el cual acaba de ser renovado por una segunda temporada.

“La pasión de María Elena por los reportajes de investigación en The Real Story, que muestra casos que afectan e interesan a la gran comunidad latina en los Estados Unidos, ha sido una adición muy importante al repertorio original de ID”, aseguró a través de un comunicado Henry Schleiff, presidente de Investigation Discovery.

A principios del 2017, Salinas puso en venta su mansión de Miami, la cual fue construida en 1937 por el arquitecto Phineas Paist. María solía compartir aquel hogar con Julia Alexandra y Gabriela María, sus dos hijas, y según el portal Curbed, la reportera compró la casa en el 2001 por 230,000 dólares.