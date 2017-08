Salma Hayek confiesa que en sus planes no estaba encontrar un esposo millonario

La sencillez de Salma Hayek fue clave para conquistar el corazón de su hoy esposo, François-Henri Pinault y así convertirse en la mujer de uno de los empresarios de la moda más importantes del mundo. Con ese título, la actriz mexicana asegura un lugar en la front row de cualquier desfile de modas o en las alfombras rojas más codiciadas. Sin embargo, ese glamouroso estilo de vida que Salma ha llevado desde 2009 no es lo que buscaba para su propio futuro, y jamás imaginó que el hombre de su vida sería un millonario que, como en un cuento de hadas, cambió sus planes drásticamente.

Al igual que muchos de sus fans y conocidos, Salma quedó sorprendida con la flecha de Cupido, en especial porque tenía resuelto cómo quería pasar su vida, un plan en el que los vestidos de Alta Costura, las joyas y los lujos no estaban contemplados. "En la época en que le conocí, ya había decidido que no quería uno de esos. Lo había organizado todo para tener una vida completamente diferente. Estaba preparada para vivir en mi rancho, que también es un santuario de animales que han sido maltratados. Mi plan era ir a Los Ángeles y trabajar un poco. No tenía previsto gastar demasiado. No me interesaban ni las joyas ni los coches; ya tenía todo lo que quería", confesó la originaria de Veracruz a The Observer.

Salma no se preocupaba por llevar una vida de soltería, en cambio pensaba disfrutarla al máximo. "Puede que conservara algún hombre aquí y allá. También pensaba que no podría tener hijos. Y entonces apareció él, me tomó por sorpresa: revolucionó mi universo y me embaracé", cuenta feliz del rumbo que el destino tenía preparado para ella.

En una plática anterior, la actriz y productora reveló que lo que más le llamó la atención a François fue que ella no estuviera del todo interesada en los temas de moda que él tanto ve en su trabajo. Con eso en mente, contó que entre ellos existe una química muy distinta en la que comparten interese más sencillos y personales.

"Recuerdo que cuando nos conocimos le pregunté que, si no se dedicara a lo que se dedica, ¿cuál habría sido su sueño? Y me contestó que ser astronauta, ¡y ese era también el mío!", reveló contenta de recordar los primeros días de su romance. "Después empezamos a hablar sobre distintas teorías físicas, que es otro de mis intereses secretos. ¡Y de fútbol! Soy una apasionada del fútbol. Fueron ese tipo de cosas raras que nadie sabe de mí las que hicieron que fuera algo mágico", agregó contenta sobre su historia de amor.