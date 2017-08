¡Día de juegos con papá! Gerard Piqué se divierte con Milan y Sasha mientras Shakira cumple con sus compromisos

El jugador del Barça GerardPiqué se encuentra en Barcelona donde está inmerso en plena temporada de su club. Al futbolista ya se le han acabado las vacaciones y en un par de semanas se enfrentará al arranque de la Liga. Mientras Piqué ya ha vuelto a la rutina, su chica, Shakira está fuera de la Ciudad Condal por motivos profesionales lo que ha obligado al defensa catalán a quedarse en casa con los hijos de la pareja, Milán, de cuatro años, y Sasha, de dos añitos.

A buen seguro que Gerard y sus hijos habrán aprovechado la ausencia de la cantante colombiana para hacer 'planes de chicos'. De hecho el futbolista ha subido a su Instagram Stories una imagen y un vídeo en el que se le ve con los pequeños en unas instantáneas de lo más adorables con divertidas animaciones en las que aparecen con gafas, un arco iris y con orejas de conejo y que hicieron las delicias de los Milán y Sasha a juzgar por sus sonrisas. El deportista acompañó un retrato en el que posa con Sasha con la etiqueta #equipoconejo.

VER GALERÍA

Mientras Piqué se encuentra al cargo de los niños, Shakira sigue en plena vorágine profesional. La cantante ha estado rodando el videoclip Perro fiel y quiso compartir una foto con sus seguidores de las redes sociales en la que aparece con el que ha sido su compañero en la creación del tema, el rapero Nicky Jam. Una imagen que dio mucho que hablar ya que la colombiana recuperó el look que la hizo famosa hace más de dos décadas al teñir su pelo de rojo.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La de Barranquilla también ha hablado del día que conoció a su novio durante el Mundial de Sudáfrica del año 2010, en una entrevista que ha concedido al semanario alemán Bunte. Desde la publicación germana le preguntan sobre su último tema dedicado al jugador Me enamoré. "El tema describe cómo fue nuestro primer encuentro para grabar el Waka waka para el Mundial de 2010 y que sentí cuando le vi en Los Ángeles. ¡como si hubiera caído un rayo! Fue ese momento que cambió toda mi vida", cuenta a la publicación.

Shakira también relató los especiales que fueron esos días y el momento tan pletórico en el que se encuentran. "En aquellos primeros días había tanta magia. Cada día conocía un poco mejor a esta persona maravillosa. ¿Pero sabe qué? No creo que ya hayamos abandonado esa fase. Lo maravilloso de la convivencia con Gerard es que cada día me sorprende. Sigue floreciendo como persona y me sorprendo una y otra vez porque es un gran hombre, un padre maravilloso y una persona extraordinaria. También como pareja es único. Mi amor por él crece y crece"