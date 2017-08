Andrea Duro grita lo feliz que es gracias a Javier 'Chicharito' Hernández

De las rosas amarillas de la amistad a las rojas del amor, con este nuevo ramo de flores la actriz Andrea Duro ha gritado lo feliz que es gracias al futbolista Javier "Chicharito" Hernández, quien parece ser el remitente de este nuevo regalo que la intérprete ha recibido. "Mil veces gracias. Soy tan feliz... ", ha escrito acompañando esta imagen que ha subido a su Instagram en el que el mexicano aparece etiquetado.

Con esta nueva fotografía, la pareja da un paso más en su 'relación' al gritar a todos sus seguidores que la persona que hace feliz a la actriz española es el jugador del West Ham, equipo de la Liga inglesa. Esto es solo un capítulo más en esta bonita historia que sus protagonistas están contando a través de sus redes sociales, donde el pasado fin de semana Andrea subió otro de sus ramos, una imagen que no dudó en comentar el deportista. "¿Que bonitas flores las de atrás, no?", algo a lo que la actriz respondió "¿Te gustan? Igual conoces a la persona que me las ha enviado" acompañado de un inocente emoticono que aparece tapándose los ojos.

Más tarde la actriz compartía un vídeo en el que comparaba su merienda con Javier Hernández. "Estos crepés están tan buenos como Javier Hernández", decía la actriz a la vez que mencionaba al futbolista y escribía un "igual de bueno que tú" junto a un corazón.

Parece que Andrea ha conseguido conquistar de nuevo el corazón de Javier Hernández después de que este año rompiese con la periodista española Lucía Villalon meses antes de darse el 'sí,quiero' y con la actriz Camila Sodi, con la que sólo estuvo dos meses desde que se confirmase su relación en la revista ¡HOLA! Mexico.