Así fue el retiro espiritual que Selena Gómez realizó durante tres meses

En agosto de 2016, la cantante Selena Gómez anunciaba su retirada de la escena pública con motivo del Lupus que sufría, una enfermedad que, según sus propias palabras, le provocaba "ansiedad, ataques de pánico y depresión". Ahora, la joven de 25 años ha contado en una entrevista cómo fueron esos tres meses en los que realizó un retiro espiritual. “Me fui 90 días y fue lo mejor que pude haber hecho. No tenía teléfono, nada, y tenía miedo. Pero fue increíble y aprendí mucho”, confiesa a 'Instyle'.

La personalidad con más seguidores de Instagram ha desvelado que ese aislamiento total del mundo exterior fue crucial en su proceso de curación y que durante este retiro realizó una terapia ecuestre, es decir, con caballos como herramienta para mejorar su autoestima.

A pesar de que estamos acostumbrados a verla siempre perfecta y guapísima en las alfombras rojas, la también actriz admite que durante estos tres meses ni siquiera se peinó. “Estaba en el campo y nunca me peiné. Me dediqué a la terapia equina, que es muy hermosa. Y fue difícil, obviamente, pero era lo que mi corazón me estaba pidiendo y pensé, ‘bien, creo que esto me ayuda a ser más fuerte”.

Porque aunque Selena ha vuelto con las pilas cargadas y con ganas de continuar sus nuevos proyectos- ha sacado Bad Liar, su nuevo disco, ha renovado como productora para una segunda temporada de la serie que produce en Netflix, 13 reasons why, y acaba de lanzar su primera colaboración con la firma Coach- reconoce que aún asiste a terapia: "Creo que es un lugar muy saludable”.

Pero, más allá del trabajo, la exchica Disney tiene desde inicios de este año un motivo más para sonreír pues su relación con el cantante de The Weeknd, Abel Tesfaye, va viento en popa. "Estoy realmente feliz. Tengo suerte porque él es más un mejor amigo que cualquier otra cosa”, ha dicho al respecto.

Aún así, deja claro que el amor es solo una de las parcelas que llena su vida: "No dependo de un área de mi vida para ser feliz. Es muy importante para mí amar y nutrir a mis amigos y familiares y asegurarme de que nunca me voy a dejar influir por nadie como antes, cuando era joven".