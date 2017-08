Con esta fotografía en traje de baño, Hilary Duff responde a aquellos que critican su figura tras ser mamá

Cansada de los señalamientos en contra de su figura, luego de convertirse en madre, Hilary Duff decidió compartir una fotografía en sus redes sociales, la cual ha causado revuelo en internet. En la imagen, se aprecia a la actriz en la playa, de espaldas, vistiendo un traje de baño y en sus brazos, sostiene a su hijo Luca.

VER GALERÍA Hilary Duff dio una muestra de seguridad y confianza en sus redes sociales. Foto: Getty Images

Haciendo una reflexión sobre su figura y la maravilla de ser madre, Hilary hace un llamado a aquellos que se dedican a buscar las imperfecciones en los cuerpos de las celebridades, sobre todo aquellas que son madres, y que como cualquier mujer en el mundo tienen estrías o celulitis.

VER GALERÍA Hilary causó revuelo en las redes con esta imagen. Foto: Instagram Hilary Duff

A continuación, el texto que escribió la estrella de 29 años de edad: “Estoy publicando esto en nombre de las niñas, las mujeres y las madres de todas las edades. Estoy disfrutando de unas vacaciones con mi hijo después de una larga temporada de rodaje y estar lejos de él durante semanas a la vez durante esos meses”.

VER GALERÍA El pequeño Luca es producto del fallido matrimonio de la cantante y el jugador de hockey Mike Comrie. Foto: Instagram Hilary Duff

En su mensaje, la también cantante acepta que no es perfecta y que no tiene nada de que apenarse. “Mi cuerpo me ha dado el mayor regalo de mi vida: Luca, de 5 años. En septiembre cumpliré 30 años y mi cuerpo está sano y me lleva a donde tengo que ir. Señoras, estemos orgullosas de lo que tenemos y dejemos de perder valioso tiempo en desear ser diferentes, mejores y perfectas. Ustedes (¡ya saben quiénes son!) ya saben cómo arruinar un buen momento, y ahora ustedes son body shamers”.

Hasta el momento, la fotografía de Hilary tiene casi un millón de ‘me gusta’ y cientos de comentarios de sus seguidores, en los cuales le agradecen por mostrar su confianza.