Paris Jackson da una lección de autoestima y seguridad: 'Tengo cicatrices, acné y celulitis. Soy humana'

Paris Jackson ha creado un camino hacia el mundo del modelaje con sus propias reglas. Si bien es una de las chicas más codiciadas para posar frente a la cámara, ella misma asegura no tener el cuerpo que los diseñadores buscan, y eso no ha sido impedimento para forjar una carrera en el mundo de la moda. En una reciente conversación con i-D, a hija de Michael Jackson demostró que, en la actualidad, no es necesario ser perfecta para convertirse en modelo.

De forma directa, la joven de 19 años enumeró lo que muchos llamarían imperfecciones, pero para otros es un estilo de vida normal. "No soy simétrica, no tengo una talla cero, como hamburguesas como una loca y montones y montones de pizza", dijo con la sinceridad con la que se ha dado a conocer. "No entro en las prendas de muestra de los diseñadores, tengo cicatrices y estrías, acné y celulitis. Soy humana, ¡no una muñeca! La idea de que todos debemos encajar en un mismo ideal de belleza es indignante y ridícula, porque la 'perfección' es una cuestión de opiniones", continuó en la plática que sostuvo por mensajería instantánea.

Paris, al igual que muchas jóvenes de su generación, considera que la perfección de una persona no se encuentra en el físico. "La belleza no se mide en números, o en función de la simetría, las formas, las tallas o los colores, o cualquiera de esas cosas. La verdadera belleza debería medirse en función del corazón de cada persona, su carácter, su integridad, sus intenciones para con los demás y sus ideales y declaraciones. En resumen, por cómo se comportan".

Con esos ideales en mente, la hija del Rey del Pop confía en que ayudará a crear un cambio en el mundo de la moda, tanto femenina como masculina. "Quiero dejar huella en la moda y ayudar a modificar los estándares de belleza que nos imponen los medios, no solo a las mujeres, también a los hombres".

Paris está orgullosa de sus respuestas; sin embargo, no quedó muy contenta con la publicación. A través de su cuenta de twitter, la también actriz expresó que la primera parte del texto no fue algo que consultaran con ella. En él se puede leer sobre sus primeros años de vida además de la etapa de adicción y depresión por la que atravesó hace unos años. "El párrafo inicial es algo sobre lo que definitivamente no me pidieron mi opinión... qué decepción. Pero mis respuestas son buenas, así que aún así lo compartiré", escribió en su timeline.