En HOLA! USA: Georgina Rodríguez, primer posado tras la confirmación de su embarazo

Georgina Rodríguez está feliz. La modelo ha protagonizado su primer posado tras la confirmación de su embarazo. En un excepcional reportaje de moda, muy sofisticada y sugerente, que puedes ver en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana, Georgina, la mujer del momento dice: “Soy muy familiar y me encantan los niños”.

VER GALERÍA

Georgina está cumpliendo su sueño: su fichaje por la misma agencia de Bar Refaeli, Martina Klein, Laura Ponte, Rocío Crusset y Ana Beatriz Barros la coloca en la situación ideal para triunfar en la moda. "He trabajado en marcas del sector del lujo y gracias a este contacto con la moda he descubierto un mundo que me apasiona".

VER GALERÍA

De belleza racial, alegre y positiva, la naturalidad es la mejor arma de la española que ha enamorado al astro del fútbol, Cristiano Ronaldo. En HOLA! USA, la modelo de 23 años nos relata su manera de ser, cuáles son sus aficiones y cómo se mantiene en forma. “En mi día a día, me gusta cuidarme haciendo deporte y comiendo de manera equilibrada. Trato de tomar productos naturales, evitando comidas pesadas”, explica.