Justin Bieber se disculpa con todos sus fans: “Este mensaje es solo una oportunidad para que conozcan mi corazón”

En las últimas semanas, el ídolo pop de muchas adolescentes, Justin Bieber, ha sido motivo de cuestionamientos e intriga, pues ha pasado por varios momentos duros y confusos. Primero manifestó por medio de un comunicado en su página web que se sentía decepcionado, y luego para sorpresa de todos sus fans, canceló los conciertos que le quedaban de la gira “Purpose”, con la única explicación de que había llegado a esa decisión por circunstancias imprevistas.

Una de las posibles explicaciones a todos estos inconvenientes era el acercamiento del canadiense a su iglesia y a Dios, pues se la ha visto más unido que nunca a su pastor Carl Lentz, sin embargo, fuentes cercanas a Justin se encargaron de salir a defenderlo y aclarar que su relación con la iglesia no ha tenido nada que ver en esto. “Él está muy involucrado con el grupo de su iglesia, pero no se está convirtiendo en ningún tipo de fanático ni nada de eso”, afirmaron.

Todas estas acciones mantenían a sus seguidores un poco desconcertados, pero fue el propio Justin quién se encargó de aclarar todas las dudas de sus fans y pedir disculpas por los conciertos cancelados gracias a un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram, publicación que ha recibido cientos de comentarios, tanto de apoyo, como negativos y ya acumula más del millón de likes.

El mensaje inicia con: “Estoy muy agradecido por este viaje junto a todos ustedes. Estoy agradecido por las giras, pero de lo que más me siento agradecido es que puedo enfrentarme a esta vida con todos ustedes. Aprender y crecer nunca ha sido fácil, pero saber que no estoy solo me permite seguir adelante.” Continua aceptando errores: “He dejado que mis inseguridades se lleven lo mejor de mí en estos tiempos. He dejado que mis malas relaciones dicten la forma en que actúo y trato a la gente. He dejado que la amargura, los celos y el miedo conduzcan mi vida." Y casi finaliza con unas sinceras palabras: “Este mensaje es solo una oportunidad para que conozcan mi corazón, no espero que nadie lo entienda, pero quiero que la gente tenga la oportunidad de saber de dónde vengo.”

Y a como todo apunta, Justin se tomará un tiempo para reflexionar sobre su vida, recuperar lo que perdió y volver con todas las ganas de nuevo a la música y a sus escenarios.