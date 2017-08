El verano le ha traído a Javier ‘Chicharito’ Hernández una nueva ilusión al corazón, se trata de la española Andrea Duro. Desde hace días, ambos tienen un intenso coqueteo en redes y han dejado a la vista la buena química que hay entre ambos. Ante esto, las ex parejas del delantero del West Ham no han sido indiferentes, sobre todo Camila Sodi, quien causó revuelo al publicar una imagen con un mensaje, el cual se ha interpretado como una reacción sobre la nueva pareja de su ex.

VER GALERÍA Javier Hernández vuelve a sonreír gracias a Andrea Duro. Foto: Instagram Javier Hernández

“El amor es como un gas. Si tienes que forzarlo, probablemente sea mi**da", publicó la actriz mexicana, con quien el futbolista tuvo un fugaz romance. A unos días de la publicación de Camila, Javier Hernández ha usado sus redes sociales para compartir un par de frases en Instagram Stories, las cuales podrían llevar una dedicatoria para su ex novia.

VER GALERÍA Camila Sodi compartió en sus redes un polémico mensaje. Foto: Getty Images

Los mensajes publicados por Javier eran los siguientes: “¿Por qué tu felicidad le dolerá a mucha gente? Pero bueno saludos y muy buenos deseos a todo el mundo”. En otro, se leía: “No lo duden una lengua venenosa es más mortal que un cuchillo. ¡Seguimos… seguimos y seguiremos!”.

VER GALERÍA Aunque no etiquetó a nadie en dichos posteos, sus fans especulan sobre la posibilidad de que estos vayan dirigidos a Camila. Foto: Instagram Stories

Mientras la ex pareja se tira indirectas en las redes sociales, otra de las ex novias del jugador de fútbol prefiere hacer ‘oídos sordos’ y disfrutar del verano.

Gracias a sus amigos y su familia, Lucía ha dejado atrás sus días más tristes después de romper con su prometido. Foto: Instagram Lucía Villalón

Se trata de Lucía Villalón, la periodista española con la que Javier Hernández estaba comprometido y con quien rompió en enero pasado, tras más de dos años de relación. De haber seguido con sus planes de boda, por estas fechas la pareja estaría de luna de miel.