Willow Smith se rapó la cabeza a los 11 años como protesta hacia sus padres

Willow Smith, hija de Will Smith, empezaba con su carrera como cantante y estaba en medio de su primera gira musical a los 11 años de edad, cuando sorprendió a todos al raparse el pelo. Su repentina decisión llamó la atención de fotógrafos y agencias de modelos que no dudaron en colocarla como un ícono de moda juvenil. Pero detrás de ese cambio de look había una razón más grande que querer ser modelo o llevar un estilo diferente al de sus compañeritas de escuela.

Willow promocionaba su sencillo Whip my hair, algo como arreglarse el pelo, pero lejos de sentirse cómoda con las luces del escenario, la niña empezó a detestar ese mundo. Cuando expresó su inconformidad, en un intento de darle una lección de responsabilidad, Will Smith le dijo que no podía volver a casa hasta que terminara el tour. Willow, atrapada en algo que no quería, quitó de su apariencia el rasgo que daba vida a la gira: su pelo.

"Fuimos al piso de abajo y vimos que se había rapado la cabeza. Se había rapado la cabeza en medio de su gira Whip My Hair. Yo me quedé: 'Oh, no'. Al mismo tiempo que la miraba, me dije: 'Bueno, ahora lo entiendo. No voy a volver a meterme en este tipo de problemas jamás. Venga, cariño. Vámonos'. Para mí, fue como si todo ese tiempo no hubiera prestado atención a lo que le estaba ocurriendo emocionalmente a esa pequeña y maravillosa criatura justo delante mío. Fue la primera vez que sentí que el traje de padre que había estado llevando todo este tiempo se caía y me quedaba pequeño", confesó Will Smith en el documental de Jay-Z Footnotes of Adnis.

Will y Jada Pinkett-Smith tenían planes para que su hija se convirtiera en una estrella de cine, pero Willow no estaba dispuesta. Un año después de la gira, el actor estaba emocionado con la producción de cine Annie, en la que su hija tendría el papel principal. Will detalló todo para que fuera un éxito, incluso Beyoncé haría una aparición en la pantalla. Pero la niña, una vez más, optó por quedarse en casa.

"Willow tenía que hacer 'Annie'. Le pedimos a Jay-Z que produjera la película, contactamos con el estudio, pero Willow lo pasó tan mal durante el tour de Whip My Hair que me dijo: '¿Sabes qué, papá? Creo que no va a ocurrir'. Y yo le dije: 'Cariño, espera un momento. No, no, no, escúchame. Estarás en Nueva York con todos tus amigos y Beyoncé también estará allí. ¡Vas a cantar y bailar!'. Pero ella me miró muy seria y me dijo: 'Papá, tengo una mejor idea. ¿Qué tal si me dedico a ser una chica de 12 años?'", contó Smith hace unos años.

Desde entonces, los padres de Willow dejaron que ella misma siguiera sus pasos en el mundo del modelaje, siempre a su ritmo y con la convicción de que es lo que quería hacer. Si la hoy jovencita de 16 años decide actuar, sus padres la apoyarán sin presionarla por un papel más grande del que ella decida interpretar.