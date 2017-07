VIDEO: Niño con síndrome de down conmueve al internet cantando un tema de Whitney Houston

“Él es muy efervescente”, dijo Jeanne Miller, la tía de Dane Miller, el niño con síndrome de down que se ha vuelto una sensación debido a un curioso video. Rodado por su propia tía, Dane rápidamente se hizo famoso al interpretar I have nothing, una de las mejores canciones de Whitney Houston, mientras acompañaba a su tía en el asiento de pasajero de un auto.

“Está muy capacitado, así que si escucha música, es algo que lo contagia de energía”, aseguró Jeanne, “él está muy orgulloso [del video], solo sonríe y se ríe". La canción de Whitney, que se publicó en el soundtrack de The Bodyguard (El guardaespaldas) hace casi 30 años, llegó al reproductor de Dane gracias a su hermano mayor, Dawson.

Danna, la madre de Dane, confesó que aunque le dio un poco de estrés saber que un video de su hijo se había vuelto viral — tiene más de 18 millones de visitas — también le pareció hermoso. “Leo los comentarios de las personas y me parecen muy hermosos. Cuando nació Dane, no sabíamos que tenía síndrome de down, pero como sea no hubiera cambiado nada; él ha sido la bendición más grande de nuestras vidas. Es tan cariñoso y lindo”.