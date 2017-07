Novio de Versace rompe el silencio sobre lo que realmente ocurrió el día que asesinaron al diseñador italiano

Antonio D’Amico, novio de Gianni Versace por 15 años habló acerca de la serie en la que se aborda el asesinato del diseñador italiano, en las afueras de su casa en Miami Beach, en 1997.

Parece que el también diseñador no está muy de acuerdo con la versión del caso que se presenta en American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, pues asegura que las imágenes que se presentan no corresponden con los hechos tal y como él recuerda que sucedieron, sobre todo la escena en la que Ricky Martin –quien lo interpreta en American Crime Story –no ocurrió de esa manera.

VER GALERÍA El actor Edgar Ramírez y Ricky Martin filmando unas escenas de American Crime Story. Foto: Grosby Group

En la escena antes mencionada, Ricky sostiene entre sus brazos el cuerpo del actor Edgar Ramírez, quien hace el papel de Gianni Versace. “Quizá esa es la licencia poética del director, pero así no fue como reaccioné”, contó D’Amico a The Observer.

D’Amico indicó que él estaba tomando café en el porche de la mansión que compartía con el diseñador, cuando este le dijo que iría a comprar unas revistas a una cafetería local. Al poco tiempo, escuchó unas detonaciones de arma de fuego.

VER GALERÍA Ricky Martin, Edgar Ramírez y Penélope Cruz. La española interpreta a Donatella Versace. Foto: Instagram Ricky Martin

“Sentí como mi sangre se convirtió en hielo”, dijo al periódico. Tras los disparos, D’Amico y el mayordomo de la residencia fueron hasta la entrada y encontraron al gurú de la moda en un charco de sangre.

VER GALERÍA El cuerpo del famoso diseñador italiano fue hallado a la entrada de su casa. Foto: Getty Images

“La casa tenía vitrales y desde el interior no podíamos ver lo que ocurría afuera, así que fuimos a abrir la puerta”, recordó el también modelo de 58 años. “Vi a Gianni acostado en las escalinatas con mucha sangre a su alrededor. En ese momento, todo se oscureció, me alejaron de ahí y no vi más”.

VER GALERÍA El pasado 15 de julio varios de sus amigos y colegas le rindieron un sentido homenaje por los 20 años de su fallecimiento. Foto: Instagram Versace

El trágico incidente lo dejó en una depresión por años. “Nunca había pasado por una depresión y jamás vi a un terapeuta como me lo aconsejaron: ¿por qué tenía que contarle a alguien lo que había sucedido cuando sabían que la muerte de Gianni me había partido en dos?”, señaló. “Estaba en una pesadilla, no sentía nada y no le daba importancia a las cosas, ni a las casas o al dinero... Se sentía falso tener expectativas de vida”.

Días antes del asesinato, Versace había celebrado el exitoso lanzamiento de una colección en París. El 15 de julio de 1997 perdió la vida a manos de Andrew Cunanan, quien le disparó en varias ocasiones. Previo al crimen contra Gianni Versace, Cunanan había ultimado a otras cuatro personas. Una semana después de su último delito, Cunanan fue hallado muerto en un bote en Miami.