¿Ya conoces al no tan secreto supuesto amor de Ariadna Gutiérrez?

Muchos de los amores más icónicos en las películas y hasta en la vida real inician en medio del verano, con las olas, el mar, la playa, las palmeras, hasta la vida nocturna de testigo y hace unas semanas, un nuevo supuesto amor estaba naciendo de esta forma ante los ojos de todos por medio de las redes sociales, hablamos de Ariadna Gutiérrez y Gianluca Vacchi, que se les ha visto muy juntos y felices en las preciosas playas de Miami paseando en moto y tomando el sol.

"De verdad fue muy gracioso, fue muy chistoso ver todo lo que ocasionó esa fotografía, pero no, él es un gran amigo, es un bacano, es un amor, pero me da risa cómo la gente especula y dice todas esas cosas chistosas, pero no...", con estas palabras Ariadna esperaba terminar todo los rumores que apuntaban que tenía una relación o romance con el modelo Gianluca, luego de que fueran fotografiados juntos haciendo todas esas actividades.

El problema es que, después del reciente vídeo que publicó el cantante Sebastian Yatra en su cuenta de Instagram, practicamente se confirman todos los rumores que tanto Ariadna luchó por desmentir. En la publicación se puede apreciar cómo Gianluca trata de “robarle un beso” a la modelo colombiana, el detalle es que ella accede con tanta facilidad y felicidad, que no parece para nada un beso robado. Y para fortalecer aún más esta relación emergente, hace varios días se dio a conocer que el también multimillonario terminó su relación de tres años con la modelo Giorgia Gabriele.

La supuesta razón del vídeo es hacerle promoción a la nueva canción de Sebastian con Carlos Vives, llamada “Robarte Un Beso”, pero no dudamos que haya sido una excelente oportunidad para que los amantes veraniegos demuestren discretamente que efectivamente son más que amigos.