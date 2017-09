La conocida reportera y presentadora Carmen Dominicci es, desde este año, la primera celebrity blogger de HOLA! USA. Con su blog Pasaporte Dominicci, Carmen nos ha llevado desde la habitación más cara de Dubai al exclusivo hotel de Carolina del Norte donde durante décadas se han refugiado estrellas y magnates sin que nadie los moleste, y no piensa parar. Para seguir con su viaje interminable, te recomendamos tres textos de Pasaporte Dominicci que no te puedes perder.

UNO: Cómo evitar el jet lag.

Siempre práctica, Carmen sabe cómo evitar la mayor molestia de los viajeros en avión, para que no pierdas ni un minuto del esperado tiempo que pasarás en tierras lejanas. ¿Dos consejos básicos, de los muchos que da Carmen? Ajustar tu reloj a la hora de destino apenas te subas al avión de ida, y tomar mucha, pero mucha agua.

DOS: Tour gastro-orgásmico por el noreste de Italia.

¿Pensaste que en algún momento dirías "no, por favor, no me den más deliciosa comida italiana? Eso fue lo que pensó, también, Carmen Dominicci quien nos entregó este completo reporte de sus aventuras culinarias.

TRES: Ocho razones para ir a Barcelona ¡ya!

Si no has tenido la fortuna de viajar a Barcelona. este texto de Carmen te convencerá de hacerlo, tanto por la arquitectura, la cultura catalana y —por supuesto— su magnífica comida.

¡Buen viaje!