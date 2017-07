¿Qué actriz española ha recibido en Instagram una invitación de ‘Chicharito’ para conocerse?

El que no arriesga no gana. Al menos eso dice el refrán que ha seguido el futbolista Javier Hernández “Chicharito” en las últimas horas y se ha presentado a la actriz Andrea Duro a través de Instagram. “Hola, quiero conocerte, ¿me dejas?”, ha escrito el futbolista públicamente.

En cuanto los seguidores de la actriz que dio el salto a la fama con Física o química se percataron de que era el delantero el que había hecho esa propuesta se desataron infinidad de comentarios. Algunos de ellos animaban a Andrea Duro a darle una oportunidad y otros resaltaban el parecido de la española con la última relación conocida del futbolista: la actriz mexicana Camila Sodi.

Hay que recordar que fue precisamente en la ciudad de París en donde el pasado febrero ‘Chicharito’ y Camila Sodi, exmujer de Diego Luna y con quien tiene dos hijos, confirmaron su amor. Ahora es en una foto de la torre Eiffel en donde el futbolista del West Ham se interesa por Andrea Duro... ¡Todo un romántico!

Andrea Duro contestó a 'Chicharito' con un misterioso: "Ah, ¿sí? Pensaba que ya me conocías". Días antes la actriz mostraba en redes sociales el gran ramo de rosas que le acababa de llegar, una foto que se ganó el "like" del futbolista y sobre la que ahora los seguidores de ambos se preguntan si las flores eran de parte del mexicano.

Esta no seriá la primera relación que comienza así. Sin ir más lejos los recién casados Álvaro Morata y Alice Campello se conocieron vía Instagram. El futbolista se contaba entre los muchos seguidores de la influencer italiana en Instagram y, aunque durante meses se limitó a darle "like" a sus fotos, un día se armó de valor y le envió un mensaje privado a la que hoy es su mujer.

"Yo no sabía quién era, así que se lo pregunté a mis padres. Mi padre me advirtió de que me mantuviera lejos de los futbolistas, así que intenté ignorarlo. Pero en el fondo había algo que me impulsaba a responder. Le escribí y al cabo de una semana nos vimos en Milán", contaba Alice al medio italiano Chi durante los inicios de su relación a la que pusieron el sello el pasado 17 de junio en una romántica boda en los canales de Venecia.

La vida sentimental de “Chicharito” ha dado algún vuelco en los últimos tiempos, ya que después de pedir la mano a la periodista española Lucía Villalón se dio a conocer su relación con la mexicana. "Yo ya me lo imaginaba; de hecho, ya le pregunté específicamente...”, se sinceró Lucía Villalón en ¡HOLA! sobre su ruptura.

Los amores de Andrea Duro, que ha estado rodando Velvet Collection, no han trascendido tanto, después de su relación con Joel Bosqued, celebró el pasado enero sus dos años de noviazgo con Andrían Ríos, sin embargo las constantes muestras de cariño terminaron y mucho contenido de la pareja fue eliminado.