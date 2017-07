¿Qué tiene que decir Ariadna Gutiérrez sobre los rumores de romance con Gianluca Vacchi?

Ariadna Gutierrez, la casi Miss Universo, apaga los rumores de un supuesto romance con el multimillonario Gianluca Vacchi, con quien fue vista divirtiéndose en la playa hace unos días. Las especulaciones crecieron aún más luego de que se confirmara la ruptura de Viacchi con su novia Giorgina Gabriele, la mujer que junto a él bailaba los ritmos latinos más pegajosos y que lo ayudó a hacerse mundialmente famoso gracias a los videos que él publicó en Instagram.

VER GALERÍA

Sobre el supuesto romance, la reina de belleza que fue coronada erróneamente como Miss Universo en 2015, aclaró que sólo son buenos amigos. "De verdad fue muy gracioso, fue muy chistoso ver todo lo que ocasionó esa fotografía, pero no, él es un gran amigo, es un bacano, es un amor. Me da risa cómo la gente especula y dice todas esas cosas chistosas, pero no...", dijo Ariadna a Hola TV.

La colombiana, quien guarda un gran parecido con Sofía Vergara, considera estar muy contenta con su soltería, según una plática que sostuvo con Caracol TV. "Estoy bien, estoy tranquila, la verdad que estoy feliz. Disfruto mucho de mi familia, y mi tiempo libre lo utilizo para estar con mis seres queridos y bueno, con Gianluca, sólo somos grandes amigos y simplemente eso".

VER GALERÍA

Las palabras de Ariadna parecen ciertas pues se le vio muy contenta el fin de semana pasado, cuando estuvo presente en el Miami Swim Week, en donde lució su delineada figura en las pasarelas de traje de baño. La reina de belleza fue compañera de Shannon de Lima, otra de las favoritas del evento y de la marca Agua Bendita.