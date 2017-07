Justin Bieber golpeó por accidente a un paparazzi con su auto a la salida de una iglesia

El reciente despertar espiritual de Justin Bieber ya ha dejado huellas en su carácter. Una vez más, el cantante está metido en problemas con los paparazzi, en esta ocasión por haber atropellado a uno de ellos a las afueras de la iglesia a la que acudió a rezar. La diferencia es que esta vez Bieber estuvo dispuesto a ayudar al herido en lugar de agredirlo física o verbalmente, como habría hecho en el pasado.

Luego de ir a rezar al Teatro Saban en Beverly Hills, Justin Bieber se vio atrapado por los paparazzi, quienes no dejaban de tomarle fotos que lo cegaban con el flash. Bieber, tranquilo, subió a su camioneta para intentar regresar a casa y poco a poco se abrió paso entre los fotógrafos. Cuando creyó que el camino estaba libre, aceleró sin darse cuenta de que uno de ellos estaba frente a él. Una de las llantas de la camioneta pasó por encima de la pierna del fotógrafo, quien se quedó en el piso quejándose por el dolor.

Justin, preocupado, bajó de su auto para auxiliar al hombre que acababa de golpear accidentalmente. Además de los fotógrafos, otras personas fueron testigos de lo sucedido, entre ellos una chica de la iglesia que empezó a gritar a Justin: "¡Estamos aquí para ti!". Bieber. aún tenso por la situación, le respondió: "No necesitamos a gente gritando aquí, ¿ok? Es bueno de tu parte, pero no necesitamos a nadie más gritando, por favor".

El intérprete de Sorry se quedó en el lugar del accidente hasta que llegó la policía y cooperó con los oficiales que de inmediato acordonaron el área para evitar la aglomeración de la gente. Justin no fue arrestado y hasta ahora no se sabe si el fotógrafo presentará cargos en su contra. El fotógrafo, de 57 años, fue trasladado al Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles en una ambulancia.