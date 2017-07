Kate Hudson dice adiós a su larga melena y se rapa para un nuevo proyecto

Kate Hudson acaba de sorprender a todos con su nuevo look. La actriz de 38 años se despidió de sus largas ondas rubias para raparse por completo, un look que adoptó de forma muy profesional pues es lo que necesitaba para completar un proyecto con la cantante Sia. Kate fue fotografiada a las afueras de un set en el que, supuestamente, está practicando sus pasos de baile junto a la bailarina, Maddie Ziegler.

Días atrás, la actriz confirmó en sus redes su participación con Maggie, cuando publicó una selfie de ambas y el mensaje: "Ensayos de baile con este manojo de excelencia".

El radical cambio de look de Kate es muy reciente. El domingo pasado la actriz lucía su pelo a la altura de los hombros cuando salió a almorzar con su novio, Danny Fujikawa en Los Ángeles. Sin embargo, este nuevo look también podría tratarse de una peluca pues en las fotos con su nuevo look aparece con el pelo castaño.

No sería la primera vez que Kate sacrifica su pelo por un rol. El año pasado se unió a la tendencia bob antes de iniciar las grabaciones del proyecto que tenía entre manos. "En mayo comienzo a filmar el proyecto de Richard Pryor. Se supone que debo tener el cabello corto y quería acostumbrarme. Así que pensé, ‘Solo lo voy a cortar para tener un par de meses para acostumbrarme y ver cómo me siento'", contó en una plática a InStyle en mayo del año pasado.