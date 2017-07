FOTOS: Ivanka Trump luce espectacular en un vestido cóctel de Jonathan Simkhai

Llegan las vacaciones de verano e Ivanka Trump parece dispuesta a disfrutar de ellas. De momento, su último look nos anuncia que la hija mayor del presidente Donald Trump siente emoción y le hace cambiar de imagen al atreverse con tendencias que son poco habituales en su vestidor.

En esta ocasión, su estilismo viene protagonizado por un vestido de cóctel muy especial de Jonathan Simkhai. Aparentemente, el corte lady no supone un punto de atrevimiento en el estilo habitual de la empresaria; sin embargo, los cortes asimétricos del diseño, así como la incorporación de una prenda de encaje para sus outfits de día (y menos para ir a trabajar), sí que marcan la diferencia, renovando así la concepción que hasta ahora teníamos de su forma de vestir.

El vestido pertenece a la colección Pre-Fall 2017 de Jonathan Simkhai, y se puede adquirir en exclusiva en la web Net-a-porter.com por $900. Está confeccionado en encaje azul, marino y blanco, y, según se presenta en esta web, es “una elegante elección para bodas y eventos de primavera”. Aunque, no obstante, estas tonalidades no son muy refrescantes, sobre todo, en el caso de Ivanka Trump pues, en estos meses cálidos, se ha decantado principalmente por llevar prendas en tonalidades neutras, sobre todo en blanco, o en colores vivos o pastel. Para muestra, no te pierdas la fotogalería con todos los looks de la hija mayor del Presidente de Estados Unidos.

El impulso de Ivanka por llevar un vestido de cóctel en pleno día y a modo de estilo working girl se rebaja con la elección de sus complementos, pues por diseños en tonos tierra y nude que siempre son una opción para conseguir una imagen más neutra. Como calzado, se decanta por uno de sus diseños favoritos en ante de su propia colección. Además, lleva pendientes con forma de lágrima que aportan un toque de distinción a su imagen.