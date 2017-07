Neymar y Demi Lovato, de su amistad en Instagram a su encuentro en EEUU

Este domingo la cuenta oficial de F.C. Barcelona publicaba en sus diferentes redes sociales una imagen de la cantante Demi Lovato y el futbolista Neymar posando en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En la instantánea podemos ver a la ex chica Disney luciendo la camiseta oficial del equipo azulgrana que, tal y como mostraba horas después ella en su Instagram Stories, llevaba grabado su nombre y el número '11' que el brasileño luce en los partidos.

VER GALERÍA

Este encuentro podría ser como cualquier otro si no fuese por la amistad que ambos protagonistas iniciaron hace escasas semanas, cuando el jugador, tras romper su relación con Bruna Marquezine, comenzó a seguir a la artista norteamericana y le envío un cariñoso mensaje que ella no dudó en contestar.

Bailando en el coche el último single de la cantante 'Sorry not sorry', Neymar mostraba a sus fans lo mucho que le gustaba este tema: "Demi, me gusta tu canción", le gritaba a través de un Instagram Stories para después mandarla un beso. Algo que ella quiso compartir para agradecerle el gesto.

VER GALERÍA

Tras esto, la amistad parece haberse forjado, pues este encuentro ha sido destacado tanto por la cantante como por el futbolsita en sus redes sociales. El equipo catalán disputaba este encuentro contra la Juventus en un partido que acabó con la victoria azulgrana. El F.C. Barcelona se encuentra en estos momentos en plena pretemporada y realizando un tour por EEUU que les llevará a otras ciudades como Washington o Miami con motivo de la International Champions Cup.